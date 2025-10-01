Почему украинцы доверяют Залужному и Буданову - блогер назвал причины

$41.140.18
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Кирилл Буданов имеют самый высокий уровень доверия украинцев. Приверженность граждан к военным базируется на их эффективности и результатах работы. Об этом в Facebook пишет блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий, передает УНН

По данным Центра SOCIS, по состоянию на сентябрь этого года Залужному доверяют 44,5% опрошенных, Буданову – 30,8%. Уровень общественного доверия к действующему президенту Зеленскому составляет 25,6%.

По мнению Голобуцкого, "феномен военного доверия" обусловлен рядом причин – прежде всего результативностью и компетентностью этих военных лидеров. Залужный стал национальным символом стойкости в начале полномасштабного вторжения, а Буданов, занимающий второе место по показателю доверия, воспринимается как человек, который обеспечивает защиту страны прямо сейчас.

"Также его публичная коммуникация прямая и не "политизированная" — ориентирована на конкретные факты или прогнозы. Он честно говорит о последствиях в случае нашего поражения. Вместе с тем начальник ГУР имеет репутацию: его имя не ассоциируется с коррупционными или другими скандалами. Поэтому вопрос, почему украинцы ему доверяют, имеет простой наглядный ответ", — пишет политолог.

Кроме того, он отмечает, что в условиях войны безопасность является важнейшим вопросом, а в военных люди видят специалистов, которые спасают страну.

"Высокое доверие к военным в кризисное время является вполне естественным, но оно также является и вызовом. Оно демонстрирует, что во время войны общество склонно делегировать свой кредит доверия тем, кто непосредственно отвечает за физическое выживание нации. И это является четким сигналом для всей политической элиты: компетентность, честность и ощутимые результаты в сфере безопасности являются главной валютой доверия украинцев", — подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Валерий Залужный