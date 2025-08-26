Буданов лідирує у рейтингу впливових українців серед військових з урахуванням довіри до нього - блогер

$41.430.15
14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 21201 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 51607 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 28510 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 49683 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 27418 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 110185 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 54622 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53238 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 176845 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 62559 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 83733 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 75928 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 39195 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 24676 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 2240 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 21175 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 49651 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 76013 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 110162 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 9862 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 39272 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 83811 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 39872 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 163126 перегляди
Буданов лідирує у рейтингу впливових українців серед військових з урахуванням довіри до нього - блогер

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Блогер Євген Прокопишин вважає Кирила Буданова лідером серед військових у рейтингу «ТОП-100 впливових українців 2025 року». Він наголошує, що Буданов має високий рівень довіри суспільства та є політично готовим.

Буданов лідирує у рейтингу впливових українців серед військових з урахуванням довіри до нього - блогер

У рейтингу впливових українців з числа військових лідерство заслужено належить начальнику Головного управління розвідки Кирилові Буданову. Таку думку висловив блогер та громадський діяч Євген Прокопишин, коментуючи рейтинг "ТОП-100 впливових українців 2025 року", укладений журналом "Фокус".

По більшості категорій номінанти передбачувані і повторювані з року в рік. Проте цікаво виділити військових - тут лідирує український військовий як збірний образ. Щодо окремих персон, то беззаперечними лідерами названі генерали Сирський (ЗСУ) та Буданов (ГУР) - саме у такій послідовності. Не беруся припускати, за якими критеріями відбувалося оцінювання, але якщо б при цьому враховувалася суспільна довіра, то лідерство саме Буданова було б очевидним і заслуженим (на відміну від Сирського)

- нагоосив блогер.

Він нагадав, що протягом останніх півтора роки за показником довіри Буданов стабільно є лідером не лише серед військових, але й в цілому серед неполітиків (і загалом він №3 у країні після Зеленського та Залужного).

Більше того, на переконання Прокопишина, голову ГУР складно розглядати лише як військового, так як він працює стратегічно: воєнна та політична розвідка, спецоперації, співпраця зі спецслужбами інших країн, інформаційно-психологічні операції (ІПСО) тощо.

Загалом зрозуміло одне - в майбутньому політичне поле країни сильно зміниться і там буде немало військових, які точно будуть відігравати ключову роль в управлінні Держави. А серед них я бачу саме Буданова найбільш політично готовим, який має високу довіру суспільства та повагу серед військових. І це може конвертуватися у хороший політичний проект, який готуватиме країну до майбутніх викликів, в тому числі й військового плану, які ще неодмінно будуть

- констатував блогер.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Валерій Залужний