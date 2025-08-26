Буданов лідирує у рейтингу впливових українців серед військових з урахуванням довіри до нього - блогер
Київ • УНН
Блогер Євген Прокопишин вважає Кирила Буданова лідером серед військових у рейтингу «ТОП-100 впливових українців 2025 року». Він наголошує, що Буданов має високий рівень довіри суспільства та є політично готовим.
У рейтингу впливових українців з числа військових лідерство заслужено належить начальнику Головного управління розвідки Кирилові Буданову. Таку думку висловив блогер та громадський діяч Євген Прокопишин, коментуючи рейтинг "ТОП-100 впливових українців 2025 року", укладений журналом "Фокус".
По більшості категорій номінанти передбачувані і повторювані з року в рік. Проте цікаво виділити військових - тут лідирує український військовий як збірний образ. Щодо окремих персон, то беззаперечними лідерами названі генерали Сирський (ЗСУ) та Буданов (ГУР) - саме у такій послідовності. Не беруся припускати, за якими критеріями відбувалося оцінювання, але якщо б при цьому враховувалася суспільна довіра, то лідерство саме Буданова було б очевидним і заслуженим (на відміну від Сирського)
Він нагадав, що протягом останніх півтора роки за показником довіри Буданов стабільно є лідером не лише серед військових, але й в цілому серед неполітиків (і загалом він №3 у країні після Зеленського та Залужного).
Більше того, на переконання Прокопишина, голову ГУР складно розглядати лише як військового, так як він працює стратегічно: воєнна та політична розвідка, спецоперації, співпраця зі спецслужбами інших країн, інформаційно-психологічні операції (ІПСО) тощо.
Загалом зрозуміло одне - в майбутньому політичне поле країни сильно зміниться і там буде немало військових, які точно будуть відігравати ключову роль в управлінні Держави. А серед них я бачу саме Буданова найбільш політично готовим, який має високу довіру суспільства та повагу серед військових. І це може конвертуватися у хороший політичний проект, який готуватиме країну до майбутніх викликів, в тому числі й військового плану, які ще неодмінно будуть