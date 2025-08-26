Буданов лідирує у рейтингу впливових українців серед військових з урахуванням довіри до нього - блогер

У рейтингу впливових українців з числа військових лідерство заслужено належить начальнику Головного управління розвідки Кирилові Буданову. Таку думку висловив блогер та громадський діяч Євген Прокопишин, коментуючи рейтинг "ТОП-100 впливових українців 2025 року", укладений журналом "Фокус".

По більшості категорій номінанти передбачувані і повторювані з року в рік. Проте цікаво виділити військових - тут лідирує український військовий як збірний образ. Щодо окремих персон, то беззаперечними лідерами названі генерали Сирський (ЗСУ) та Буданов (ГУР) - саме у такій послідовності. Не беруся припускати, за якими критеріями відбувалося оцінювання, але якщо б при цьому враховувалася суспільна довіра, то лідерство саме Буданова було б очевидним і заслуженим (на відміну від Сирського)