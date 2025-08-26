$41.430.15
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 20720 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 50913 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 28204 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 49092 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 27174 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 109725 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 54522 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 53201 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176805 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Буданов лидирует в рейтинге влиятельных украинцев среди военных с учетом доверия к нему – блогер

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Блогер Евгений Прокопишин считает Кирилла Буданова лидером среди военных в рейтинге «ТОП-100 влиятельных украинцев 2025 года». Он отмечает, что Буданов имеет высокий уровень доверия общества и является политически готовым.

Буданов лидирует в рейтинге влиятельных украинцев среди военных с учетом доверия к нему – блогер

В рейтинге влиятельных украинцев среди военных лидерство заслуженно принадлежит начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову. Такое мнение высказал блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин, комментируя рейтинг "ТОП-100 влиятельных украинцев 2025 года", составленный журналом "Фокус".

По большинству категорий номинанты предсказуемы и повторяются из года в год. Однако интересно выделить военных — здесь лидирует украинский военный как собирательный образ. Что касается отдельных персон, то бесспорными лидерами названы генералы Сырский (ВСУ) и Буданов (ГУР) — именно в такой последовательности. Не берусь предполагать, по каким критериям происходило оценивание, но если бы при этом учитывалось общественное доверие, то лидерство именно Буданова было бы очевидным и заслуженным (в отличие от Сырского)

- подчеркнул блогер.

Он напомнил, что в течение последних полутора лет по показателю доверия Буданов стабильно является лидером не только среди военных, но и в целом среди неполитиков (и вообще он №3 в стране после Зеленского и Залужного).

Более того, по убеждению Прокопишина, главу ГУР сложно рассматривать только как военного, так как он работает стратегически: военная и политическая разведка, спецоперации, сотрудничество со спецслужбами других стран, информационно-психологические операции (ИПСО) и т.д.

В целом понятно одно — в будущем политическое поле страны сильно изменится и там будет немало военных, которые точно будут играть ключевую роль в управлении Государством. А среди них я вижу именно Буданова наиболее политически готовым, имеющим высокое доверие общества и уважение среди военных. И это может конвертироваться в хороший политический проект, который будет готовить страну к будущим вызовам, в том числе и военного плана, которые еще непременно будут

- констатировал блогер.

Лилия Подоляк

