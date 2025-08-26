Буданов лидирует в рейтинге влиятельных украинцев среди военных с учетом доверия к нему – блогер

В рейтинге влиятельных украинцев среди военных лидерство заслуженно принадлежит начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову. Такое мнение высказал блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин, комментируя рейтинг "ТОП-100 влиятельных украинцев 2025 года", составленный журналом "Фокус".

По большинству категорий номинанты предсказуемы и повторяются из года в год. Однако интересно выделить военных — здесь лидирует украинский военный как собирательный образ. Что касается отдельных персон, то бесспорными лидерами названы генералы Сырский (ВСУ) и Буданов (ГУР) — именно в такой последовательности. Не берусь предполагать, по каким критериям происходило оценивание, но если бы при этом учитывалось общественное доверие, то лидерство именно Буданова было бы очевидным и заслуженным (в отличие от Сырского)

Он напомнил, что в течение последних полутора лет по показателю доверия Буданов стабильно является лидером не только среди военных, но и в целом среди неполитиков (и вообще он №3 в стране после Зеленского и Залужного).

Более того, по убеждению Прокопишина, главу ГУР сложно рассматривать только как военного, так как он работает стратегически: военная и политическая разведка, спецоперации, сотрудничество со спецслужбами других стран, информационно-психологические операции (ИПСО) и т.д.

В целом понятно одно — в будущем политическое поле страны сильно изменится и там будет немало военных, которые точно будут играть ключевую роль в управлении Государством. А среди них я вижу именно Буданова наиболее политически готовым, имеющим высокое доверие общества и уважение среди военных. И это может конвертироваться в хороший политический проект, который будет готовить страну к будущим вызовам, в том числе и военного плана, которые еще непременно будут