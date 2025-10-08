Залужный начинает формировать команду для участия в выборах президента и парламента Украины - СМИ

Бывшему главнокомандующему ВСУ и нынешнему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному уже предлагают формировать парламентский список, хотя он сам еще не объявил о намерении баллотироваться в президенты. Несколько высокопоставленных военных и чиновников получили приглашения в возможную политическую команду Залужного на предстоящих выборах. Об этом говорится в материале Intelligence Online, пишет УНН.

Детали

Источники Intelligence Online сообщают, что некоторым союзникам Залужного предложили места в потенциальном парламентском списке, если он решит участвовать в президентской гонке. По данным информаторов, в список могут войти несколько высокопоставленных военных, которых уже спросили о готовности работать в парламенте в поддержку нового политического курса.

Хотя Залужный официально не делал заявлений о политических планах, его имя все чаще фигурирует среди возможных кандидатов на пост президента. Опросы показывают высокую поддержку его кандидатуры, как только Украина сможет провести выборы.

В то же время аналитики отмечают, что часть таких нарративов может быть пророссийскими информационными кампаниями, направленными на политический раскол Украины.

Сам Залужный не комментирует возможную политическую карьеру, а его команда строго контролирует публичные выступления в Лондоне. Ранее, в августе, британская The Guardian сообщала, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предлагал свои консультационные услуги Залужному, однако посол отказал.

Как сообщают СМИ, Залужный не единственный высокопоставленный деятель, который обдумывает политическое будущее в Киеве. Intelligence Online в июле писала, что глава ГУР Кирилл Буданов также имеет собственные амбиции относительно влияния на политический процесс.

