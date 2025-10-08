$41.320.03
Эксклюзив
10:08 • 276 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 5820 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 11437 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 12286 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 17008 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 17157 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 16174 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 59166 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54603 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39621 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Залужный начинает формировать команду для участия в выборах президента и парламента Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 4300 просмотра

Посол Украины в Британии, а ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вероятно, намерен формировать парламентский список, несмотря на отсутствие официальных заявлений о его намерении баллотироваться в президенты. Источники Intelligence Online сообщают, что высокопоставленные военные и чиновники получили приглашения.

Залужный начинает формировать команду для участия в выборах президента и парламента Украины - СМИ

Бывшему главнокомандующему ВСУ и нынешнему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному уже предлагают формировать парламентский список, хотя он сам еще не объявил о намерении баллотироваться в президенты. Несколько высокопоставленных военных и чиновников получили приглашения в возможную политическую команду Залужного на предстоящих выборах. Об этом говорится в материале Intelligence Online, пишет УНН.

Детали 

Источники Intelligence Online сообщают, что некоторым союзникам Залужного предложили места в потенциальном парламентском списке, если он решит участвовать в президентской гонке. По данным информаторов, в список могут войти несколько высокопоставленных военных, которых уже спросили о готовности работать в парламенте в поддержку нового политического курса.

Хотя Залужный официально не делал заявлений о политических планах, его имя все чаще фигурирует среди возможных кандидатов на пост президента. Опросы показывают высокую поддержку его кандидатуры, как только Украина сможет провести выборы. 

Буданов лидирует в рейтинге влиятельных украинцев среди военных с учетом доверия к нему – блогер26.08.25, 17:38 • 4394 просмотра

В то же время аналитики отмечают, что часть таких нарративов может быть пророссийскими информационными кампаниями, направленными на политический раскол Украины.

Сам Залужный не комментирует возможную политическую карьеру, а его команда строго контролирует публичные выступления в Лондоне. Ранее, в августе, британская The Guardian сообщала, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предлагал свои консультационные услуги Залужному, однако посол отказал.

Зеленскому доверяют 74% украинцев, Притуле 50% - соцопрос20.05.25, 12:24 • 6209 просмотров

Как сообщают СМИ, Залужный не единственный высокопоставленный деятель, который обдумывает политическое будущее в Киеве. Intelligence Online в июле писала, что глава ГУР Кирилл Буданов также имеет собственные амбиции относительно влияния на политический процесс.

Почему украинцы доверяют Залужному и Буданову - блогер назвал причины01.10.25, 09:51 • 3069 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Пол Манафорт
Хранитель
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Валерий Залужный
Лондон
Киев