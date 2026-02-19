$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 880 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 2274 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 2914 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 11799 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 12449 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 22194 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 23592 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24205 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23370 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18032 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.3м/с
70%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД19 февраля, 05:31 • 15652 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля19 февраля, 05:44 • 10353 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 15504 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 18510 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 13443 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 3554 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 11799 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 22194 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 18628 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 38582 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 8106 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 13546 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 22275 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 30335 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 31451 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Северный поток

В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"

Киев • УНН

 • 2926 просмотра

Кабмин утвердил экспериментальный механизм госзаказа на пассажирские железнодорожные перевозки. Государство будет компенсировать разницу между себестоимостью и действующими тарифами, чтобы сохранить доступные цены.

В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"

В правительстве нашли способ "сохранить доступные тарифы для людей" на билеты на поезда и вводят новую модель заказа пассажирских железнодорожных перевозок, при которой государство будет компенсировать разницу между себестоимостью перевозок и действующими тарифами, сообщили в АО "Укрзализныця" 19 февраля, пишет УНН.

Детали

Кабмин, как отмечается, "принял решение о старте экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки железнодорожным транспортом (в дальнем сообщении)".

"В среднем фактическая себестоимость поездки более чем в 3 раза превышает цену билета во внутреннем сообщении, ведь пассажирские железнодорожные перевозки остаются максимально доступными для всех. Это сверхважно в условиях военного положения", - указали в УЗ.

Что изменится?

"Отныне, как это и организовано в большинстве европейских стран, государство на системной основе будет компенсировать железнодорожному перевозчику разницу между реальной себестоимостью перевозок и действующими тарифами", - подчеркнули в Укрзализныце.

"Железная дорога в Украине является критически важным транспортом для миллионов украинцев. И задача государства сделать так, чтобы движение поездов было стабильным и предсказуемым, а перевозки оставались доступными для людей. Именно для этого мы разработали механизм, который приближает украинскую систему к европейской модели заказа социально важных транспортных услуг", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Как сообщается, "в 2026 году государственный заказ на пассажирские перевозки составляет 16 млрд грн". "Эта сумма покрывает все основные направления, куда сегодня можно доехать по железной дороге. Заказывая услуги по перевозкам, государство и будет контролировать полноценное выполнение этого заказа", - указали в УЗ.

Для чего это нужно?

В УЗ заявили, что новая модель необходима, чтобы:

  • "сделать финансирование прозрачным и предсказуемым";
    • "уменьшить финансовую нагрузку на перевозчика";
      • "сохранить доступные тарифы для людей и стабильное движение поездов по стране".

        "Это также шаг к европейской модели PSO (Public Service Obligation), которая широко применяется в странах Европейского Союза - когда государство напрямую заказывает и оплачивает социально важные транспортные услуги", - указали в УЗ.

        Дополнение

        На фоне того, как новая программа МВФ Украины подкрепляется так называемым анализом стабильности долга, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил, что правительство также не сможет предоставить "гарантии" для помощи государственным компаниям, таким как "Укрзализныця" и "Нафтогаз" в реструктуризации их долгов.

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаПолитика
        Государственный бюджет
        Кабинет Министров Украины
        Военное положение
        Война в Украине
        Министерство финансов Украины
        Европейский Союз
        Украина