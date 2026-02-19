В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"

В правительстве нашли способ "сохранить доступные тарифы для людей" на билеты на поезда и вводят новую модель заказа пассажирских железнодорожных перевозок, при которой государство будет компенсировать разницу между себестоимостью перевозок и действующими тарифами, сообщили в АО "Укрзализныця" 19 февраля, пишет УНН.

Детали

Кабмин, как отмечается, "принял решение о старте экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки железнодорожным транспортом (в дальнем сообщении)".

"В среднем фактическая себестоимость поездки более чем в 3 раза превышает цену билета во внутреннем сообщении, ведь пассажирские железнодорожные перевозки остаются максимально доступными для всех. Это сверхважно в условиях военного положения", - указали в УЗ.

Что изменится?

"Отныне, как это и организовано в большинстве европейских стран, государство на системной основе будет компенсировать железнодорожному перевозчику разницу между реальной себестоимостью перевозок и действующими тарифами", - подчеркнули в Укрзализныце.

"Железная дорога в Украине является критически важным транспортом для миллионов украинцев. И задача государства сделать так, чтобы движение поездов было стабильным и предсказуемым, а перевозки оставались доступными для людей. Именно для этого мы разработали механизм, который приближает украинскую систему к европейской модели заказа социально важных транспортных услуг", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Как сообщается, "в 2026 году государственный заказ на пассажирские перевозки составляет 16 млрд грн". "Эта сумма покрывает все основные направления, куда сегодня можно доехать по железной дороге. Заказывая услуги по перевозкам, государство и будет контролировать полноценное выполнение этого заказа", - указали в УЗ.

Для чего это нужно?

В УЗ заявили, что новая модель необходима, чтобы:

"сделать финансирование прозрачным и предсказуемым";

"уменьшить финансовую нагрузку на перевозчика";

"сохранить доступные тарифы для людей и стабильное движение поездов по стране".

"Это также шаг к европейской модели PSO (Public Service Obligation), которая широко применяется в странах Европейского Союза - когда государство напрямую заказывает и оплачивает социально важные транспортные услуги", - указали в УЗ.

Дополнение

На фоне того, как новая программа МВФ Украины подкрепляется так называемым анализом стабильности долга, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил, что правительство также не сможет предоставить "гарантии" для помощи государственным компаниям, таким как "Укрзализныця" и "Нафтогаз" в реструктуризации их долгов.