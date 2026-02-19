$43.290.03
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Директор дорожной компании Максим Волосинчук объяснил, почему после зимы на украинских дорогах появляются глубокие ямы. Он назвал главными причинами влияние циклов замерзания-оттаивания и противогололедные реагенты.

Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто

В сети распространяется информация, что после схода снега украинские дороги покрываются ямами, а в некоторых случаях даже такими, которые могут навредить машине. Почему так происходит и кто несет ответственность за глубокие ямы на дорогах, рассказал журналистке УНН директор дорожной компании Максим Волосинчук.

Детали

По словам директора дорожной компании, дорожное покрытие имеет четкие нормативы эксплуатации.

Есть нормативы по межремонтным срокам. Это 5-8 лет после капитального ремонта. Через 5-8 лет верхний слой износа должен быть заменен. Это примерно 5 сантиметров асфальтобетона, которые нужно снять и положить новые. Так же, как шина имеет свой лимит износа, так и дорога не может служить бесконечно

 - объясняет эксперт.

Отдельно Максим Волосинчук подчеркивает влияние циклов замерзания и оттаивания дорог. Именно они разрушают асфальт изнутри. Влага попадает в поры покрытия и при замерзании расширяется.

Для асфальтобетона нормативом является 50 циклов замерзания-оттаивания. Один цикл - это замерзло и оттаяло. Если за зиму проходит около 30 таких циклов, покрытие существенно теряет свой ресурс. Чем больше таких перепадов, тем быстрее появляются ямы

- объясняет эксперт.

По словам эксперта, дополнительное влияние оказывают противогололедные реагенты. Они обеспечивают безопасность движения, но сокращают срок службы покрытия. Это вынужденный баланс между безопасным проездом и долговечностью дороги.

В Киеве должностные лица коммунальных предприятий получили 12 подозрений в расследованиях, связанных с зимним содержанием дорог13.02.26, 20:19 • 12117 просмотров

Когда дорогу посыпают реагентами, снег тает и вода затекает в поры. Ночью она замерзает и разрушает покрытие изнутри. Это одна из главных причин, почему после зимы дороги выглядят хуже, но без реагентов движение было бы опасным

- говорит директор дорожной компании.

В то же время он уверяет, что некачественный асфальт не может быть принят в эксплуатацию на дорогах.

Некачественный асфальтобетон не может быть принят и оплачен. Есть входной контроль на заводе, проверки при укладке и после выполнения работ. Заказчик привлекает лаборатории и технадзор. Просто так никто средства не перечислит

- объясняет Максим Волосинчук.

Но все же, когда ямы уже появились, дорожники проводят аварийный ямочный ремонт, однако это временная мера, и имеет гарантию всего один год.

Гарантия ямочного ремонта один год, потому что это фактически заплатка. При минусовых температурах горячий асфальтобетон укладывать нельзя, потому что нужна средняя температура не ниже плюс пяти. Поэтому иногда яму засыпают более дешевыми смесями, чтобы обеспечить безопасный проезд. Это временное решение, а не капитальный ремонт

- подчеркивает эксперт.

Что касается ответственности, каждая дорога имеет своего балансодержателя - государственного или местного, говорит Максим Волосинчук. Именно он отвечает за безопасное состояние покрытия. В случае повреждения автомобиля водитель может обратиться в полицию, а далее вопрос решается в суде.

Балансодержатель несет полную ответственность за безопасность дороги. Если человек повредил авто, он обращается в полицию, и далее устанавливается, кому принадлежит участок. Но если межремонтные сроки давно вышли, а средства на обновление не выделялись, это также учитывается. Организация не может сделать ремонт без финансирования

 - подытоживает директор дорожной компании.

В Украине готовятся к текущему ремонту дорог: когда начнут и есть ли средства18.02.26, 20:16 • 3870 просмотров

Алла Киосак

