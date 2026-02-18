В Украине готовятся к текущему ремонту дорог: когда начнут и есть ли средства
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко поручила обеспечить готовность к ремонту дорог общего пользования. Работы начнутся, как только позволят погодные условия, а финансирование предусмотрено в бюджете на 2026 год.
Премьер-министр Юлия Свириденко поручила срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования. Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия, передает УНН.
Поручила Вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования. Прежде всего это стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры
По ее словам, работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия.
В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт автодорог. Правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования
Кабмин поручил подготовить необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений весной18.02.26, 19:45 • 1714 просмотров