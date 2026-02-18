Кабмин поручил подготовить необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений весной
Киев • УНН
Кабинет министров поручил подготовить необходимые ресурсы для преодоления последствий весенних наводнений. Минэкономики и другие ведомства предоставят предложения по поддержке людей и бизнеса.
Кабинет министров поручил ответственным органам подготовить необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений весной. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
"Сегодня на заседании Кабмина поручили ответственным органам вместе с ОВА подготовить все необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений и паводков, которые ожидаем в течение этой весны", - написала Свириденко.
По ее словам, Минэкономики вместе с Минразвития, Минсоцполитики, Минфином, МВД, ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса, которые могут пострадать в результате наводнения и паводков в весенний период 2026 года.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной работе в общинах и, в частности, в Киеве в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Вместе с Юлией Свириденко и Александром Кубраковым определили следующие приоритетные шаги.