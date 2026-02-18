$43.260.09
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 5730 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 13564 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 12149 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 20142 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 18225 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 15830 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20339 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23533 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17167 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18039 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Кабмин поручил подготовить необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений весной

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Кабинет министров поручил подготовить необходимые ресурсы для преодоления последствий весенних наводнений. Минэкономики и другие ведомства предоставят предложения по поддержке людей и бизнеса.

Кабмин поручил подготовить необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений весной

Кабинет министров поручил ответственным органам подготовить необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений весной. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

"Сегодня на заседании Кабмина поручили ответственным органам вместе с ОВА подготовить все необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений и паводков, которые ожидаем в течение этой весны", - написала Свириденко.

По ее словам, Минэкономики вместе с Минразвития, Минсоцполитики, Минфином, МВД, ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса, которые могут пострадать в результате наводнения и паводков в весенний период 2026 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной работе в общинах и, в частности, в Киеве в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Вместе с Юлией Свириденко и Александром Кубраковым определили следующие приоритетные шаги.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Александр Кубраков
Министерство социальной политики Украины
Юлия Свириденко
Министерство финансов Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Владимир Зеленский
Украина
Киев