Зеленський провів нараду із Свириденко та Кубраковим щодо оперативної роботи в умовах енергокризи: деталі

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
16:17 • 896 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 6066 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 8718 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 15795 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 16178 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 14921 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 19626 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 22975 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16891 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17734 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
75%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 15150 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 11169 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 20017 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 8254 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 10728 перегляди
Публікації
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 6066 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 10778 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 15795 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 54119 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 69215 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Петер Сіярто
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Женева
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 5972 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 8296 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 20029 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 32585 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 27702 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Дипломатка

Зеленський провів нараду із Свириденко та Кубраковим щодо оперативної роботи в умовах енергокризи: деталі

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної роботи в громадах, зокрема в Києві, в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Визначено пріоритетні кроки для забезпечення резервного живлення та розвитку розподіленої генерації.

Зеленський провів нараду із Свириденко та Кубраковим щодо оперативної роботи в умовах енергокризи: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної роботи в громадах і, зокрема, в Києві в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Разом з Юлією Свириденко й Олександром Кубраковим визначили наступні пріоритетні кроки, передає УНН.

Деталі

Зеленський у Telegram повідомив, що уже активізовані урядові програми, що підтримують як звичайних людей, так і українські бізнеси. Допомогу громадам надають визначені державні підприємства. Працюємо для того, щоб в усіх громадах зараз були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими. 

Потрібно реально забезпечити резервне живлення для всієї критичної інфраструктури в усіх громадах, розвиток розподіленої генерації та необхідні стимули для бізнесу. Вдячний усім, хто працює на більшу стійкість України та допомагає розвитку наших громад 

- резюмував Глава держави.

Удар рф був прорахованим для якомога більшої шкоди енергетиці, в Одесі перебої з теплом і водою - Зеленський17.02.26, 10:00 • 4616 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олександр Кубраков
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна
Київ