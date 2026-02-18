Зеленський провів нараду із Свириденко та Кубраковим щодо оперативної роботи в умовах енергокризи: деталі
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної роботи в громадах, зокрема в Києві, в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Визначено пріоритетні кроки для забезпечення резервного живлення та розвитку розподіленої генерації.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної роботи в громадах і, зокрема, в Києві в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Разом з Юлією Свириденко й Олександром Кубраковим визначили наступні пріоритетні кроки, передає УНН.
Деталі
Зеленський у Telegram повідомив, що уже активізовані урядові програми, що підтримують як звичайних людей, так і українські бізнеси. Допомогу громадам надають визначені державні підприємства. Працюємо для того, щоб в усіх громадах зараз були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими.
Потрібно реально забезпечити резервне живлення для всієї критичної інфраструктури в усіх громадах, розвиток розподіленої генерації та необхідні стимули для бізнесу. Вдячний усім, хто працює на більшу стійкість України та допомагає розвитку наших громад
