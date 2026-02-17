Удар рф був прорахованим для якомога більшої шкоди енергетиці, в Одесі перебої з теплом і водою - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що російська атака була спрямована на пошкодження енергетики України. Внаслідок удару постраждали 9 людей, пошкоджено залізницю, а в Одесі є перебої з теплом і водою.
Черговий удар рф був спеціально прорахованим, щоб якомога більше пошкодити енергетику України, відомо про 9 поранених, пошкодження залізниці, в Одесі перебої з теплом і водою, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську атаку, пише УНН.
Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох наших регіонах після масованої російської атаки. Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику
Президент вказав, що ворог використав майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, у тому числі балістику. "Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання", - зазначив він.
"В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти. Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев’ятьох поранених, у тому числі – діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці", - повідомив Зеленський.
Партнери мають реагувати на всі ці удари проти життя. росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на рф – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми
