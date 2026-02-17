Удар рф був прорахованим для якомога більшої шкоди енергетиці, в Одесі перебої з теплом і водою - Зеленський

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
08:25 • 202 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 15579 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 27201 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 36715 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 30413 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 47068 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 31792 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 56500 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27357 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30209 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
78%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп назвав угоду губернатора Ньюсома з Великою Британією недоречним втручанням у зовнішню політику США16 лютого, 22:39 • 9548 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 13976 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 15142 перегляди
Франція планує закупівлю польських ПЗРК Piorun для власних потреб та передачі підрозділам ЗСУPhoto16 лютого, 23:19 • 4142 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 7594 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 19874 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 30526 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 47068 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 56500 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 88169 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Одеська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 15205 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 14160 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 16696 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 25803 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 31434 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
Шахед-136
Фільм

Удар рф був прорахованим для якомога більшої шкоди енергетиці, в Одесі перебої з теплом і водою - Зеленський

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що російська атака була спрямована на пошкодження енергетики України. Внаслідок удару постраждали 9 людей, пошкоджено залізницю, а в Одесі є перебої з теплом і водою.

Удар рф був прорахованим для якомога більшої шкоди енергетиці, в Одесі перебої з теплом і водою - Зеленський

Черговий удар рф був спеціально прорахованим, щоб якомога більше пошкодити енергетику України, відомо про 9 поранених, пошкодження залізниці, в Одесі перебої з теплом і водою, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську атаку, пише УНН.

Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох наших регіонах після масованої російської атаки. Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що ворог використав майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, у тому числі балістику. "Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання", - зазначив він.

"В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти. Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев’ятьох поранених, у тому числі – діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці", - повідомив Зеленський.

Партнери мають реагувати на всі ці удари проти життя. росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на рф – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми

- наголосив Зеленський.

рф атакувала Україну балістикою, знешкоджено 25 з 29 ракет і 367 з 396 дронів17.02.26, 09:42 • 1474 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Нерухомість
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Одеса