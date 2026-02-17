Удар рф был просчитан для максимально возможного ущерба энергетике, в Одессе перебои с теплом и водой - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что российская атака была направлена на повреждение энергетики Украины. В результате удара пострадали 9 человек, повреждена железная дорога, а в Одессе есть перебои с теплом и водой.
Очередной удар рф был специально просчитан, чтобы как можно больше повредить энергетику Украины, известно о 9 раненых, повреждении железной дороги, в Одессе перебои с теплом и водой, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую атаку, пишет УНН.
Продолжаются спасательные и ремонтные работы во многих наших регионах после массированной российской атаки. Комбинированный был удар, специально просчитанный, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику
Президент указал, что враг использовал почти 400 дронов и 29 ракет различных типов, в том числе баллистику. "Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадания", - указал он.
"В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч человек. Все необходимые службы работают, чтобы помочь. В целом под ударом были 12 областей, и, к сожалению, известно о девяти раненых, в том числе – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги", - сообщил Зеленский.
Партнеры должны реагировать на все эти удары против жизни. россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет эффективнее, если будет справедливость и сила. Сила давления на рф – давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО. Чтобы мир был реальным и справедливым, действовать нужно на единый источник этой агрессии. Потому что именно москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы
