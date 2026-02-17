$43.170.07
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Удар рф был просчитан для максимально возможного ущерба энергетике, в Одессе перебои с теплом и водой - Зеленский

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что российская атака была направлена на повреждение энергетики Украины. В результате удара пострадали 9 человек, повреждена железная дорога, а в Одессе есть перебои с теплом и водой.

Удар рф был просчитан для максимально возможного ущерба энергетике, в Одессе перебои с теплом и водой - Зеленский

Очередной удар рф был специально просчитан, чтобы как можно больше повредить энергетику Украины, известно о 9 раненых, повреждении железной дороги, в Одессе перебои с теплом и водой, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую атаку, пишет УНН.

Продолжаются спасательные и ремонтные работы во многих наших регионах после массированной российской атаки. Комбинированный был удар, специально просчитанный, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что враг использовал почти 400 дронов и 29 ракет различных типов, в том числе баллистику. "Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадания", - указал он.

"В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч человек. Все необходимые службы работают, чтобы помочь. В целом под ударом были 12 областей, и, к сожалению, известно о девяти раненых, в том числе – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги", - сообщил Зеленский.

Партнеры должны реагировать на все эти удары против жизни. россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет эффективнее, если будет справедливость и сила. Сила давления на рф – давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО. Чтобы мир был реальным и справедливым, действовать нужно на единый источник этой агрессии. Потому что именно москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы

- подчеркнул Зеленский.

РФ атаковала Украину баллистикой, обезврежено 25 из 29 ракет и 367 из 396 дронов17.02.26, 09:42 • 1660 просмотров

Юлия Шрамко

