РФ атаковала Украину баллистикой, обезврежено 25 из 29 ракет и 367 из 396 дронов

$43.170.07
51.160.03
ukenru
04:30 • 14872 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 25642 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 35255 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 29135 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 45256 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 31345 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 55408 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27284 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30156 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35990 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
80%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пленкович отверг просьбу Венгрии о транзите российской нефти через хорватский нефтепровод16 февраля, 22:18 • 4644 просмотра
Трамп назвал сделку губернатора Ньюсома с Великобританией неуместным вмешательством во внешнюю политику США16 февраля, 22:39 • 7662 просмотра
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 12678 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 13649 просмотра
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 5578 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 18892 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 29567 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 45275 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 55421 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 87368 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Одесская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 13845 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 13609 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 16147 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 25345 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 31049 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-101
Шахед-136
Фильм

РФ атаковала Украину баллистикой, обезврежено 25 из 29 ракет и 367 из 396 дронов

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Россия выпустила по Украине 29 ракет, включая 4 баллистические, и 396 дронов. Сбито 25 ракет и 367 беспилотников, зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 дронов.

РФ атаковала Украину баллистикой, обезврежено 25 из 29 ракет и 367 из 396 дронов

Россия за ночь выпустила по Украине 29 ракет, в том числе 4 баллистические, и 396 дронов, сбито или подавлено 25 ракет и 367 беспилотников, есть попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 февраля (с 18:00 16 февраля) противник атаковал 4 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской обл. – рф, ВОТ Крыма, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря, 4 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл. – рф, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой обл., а также 396 ударными БпЛА типа Shahed, Герань, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, ВОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушные цели: 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101; 4 крылатых ракеты "Искандер-К"; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69; 367 вражеских БпЛА типа Shahed, Герань, Италмас и дронов других типов. Зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Одессы разрушения колоссальные - ДТЭК17.02.26, 09:19 • 2622 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Х-101
Курск
Курская область
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Кх-59
Крым
Украина