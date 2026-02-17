РФ атаковала Украину баллистикой, обезврежено 25 из 29 ракет и 367 из 396 дронов
Киев • УНН
Россия выпустила по Украине 29 ракет, включая 4 баллистические, и 396 дронов. Сбито 25 ракет и 367 беспилотников, зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 дронов.
Россия за ночь выпустила по Украине 29 ракет, в том числе 4 баллистические, и 396 дронов, сбито или подавлено 25 ракет и 367 беспилотников, есть попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 февраля (с 18:00 16 февраля) противник атаковал 4 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской обл. – рф, ВОТ Крыма, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря, 4 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл. – рф, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой обл., а также 396 ударными БпЛА типа Shahed, Герань, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, ВОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушные цели: 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101; 4 крылатых ракеты "Искандер-К"; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69; 367 вражеских БпЛА типа Shahed, Герань, Италмас и дронов других типов. Зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
