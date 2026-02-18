Зеленский провел совещание со Свириденко и Кубраковым по оперативной работе в условиях энергокризиса: детали
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел совещание по оперативной работе в громадах, в частности в Киеве, в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Определены приоритетные шаги для обеспечения резервного питания и развития распределенной генерации.
Детали
Зеленский в Telegram сообщил, что уже активизированы правительственные программы, поддерживающие как обычных людей, так и украинские бизнесы. Помощь общинам оказывают определенные государственные предприятия. Работаем для того, чтобы во всех громадах сейчас были сделаны правильные выводы после жестких вызовов этой зимы.
Нужно реально обеспечить резервное питание для всей критической инфраструктуры во всех громадах, развитие распределенной генерации и необходимые стимулы для бизнеса. Благодарен всем, кто работает на большую устойчивость Украины и помогает развитию наших громад
