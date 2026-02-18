Зеленский провел совещание со Свириденко и Кубраковым по оперативной работе в условиях энергокризиса: детали

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 1792 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 7028 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 9224 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 16190 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 16376 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 15027 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 19719 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23059 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16922 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17769 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
75%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 15317 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 11271 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 20139 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 8434 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 10919 просмотра
публикации
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 7028 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 11128 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 16190 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 54286 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 69387 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Петер Сийярто
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Женева
Словакия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 6188 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 8680 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 20129 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 32681 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 27797 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Кх-59

Зеленский провел совещание со Свириденко и Кубраковым по оперативной работе в условиях энергокризиса: детали

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Президент Владимир Зеленский провел совещание по оперативной работе в громадах, в частности в Киеве, в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Определены приоритетные шаги для обеспечения резервного питания и развития распределенной генерации.

Зеленский провел совещание со Свириденко и Кубраковым по оперативной работе в условиях энергокризиса: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной работе в громадах и, в частности, в Киеве в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Вместе с Юлией Свириденко и Александром Кубраковым определили следующие приоритетные шаги, передает УНН.

Детали

Зеленский в Telegram сообщил, что уже активизированы правительственные программы, поддерживающие как обычных людей, так и украинские бизнесы. Помощь общинам оказывают определенные государственные предприятия. Работаем для того, чтобы во всех громадах сейчас были сделаны правильные выводы после жестких вызовов этой зимы. 

Нужно реально обеспечить резервное питание для всей критической инфраструктуры во всех громадах, развитие распределенной генерации и необходимые стимулы для бизнеса. Благодарен всем, кто работает на большую устойчивость Украины и помогает развитию наших громад 

- резюмировал Глава государства.

Удар рф был просчитан для максимально возможного ущерба энергетике, в Одессе перебои с теплом и водой - Зеленский17.02.26, 10:00 • 4620 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Александр Кубраков
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Украина
Киев