Кабмін доручив підготувати необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней навесні
Кабінет міністрів доручив підготувати необхідні ресурси для подолання наслідків весняних повеней. Мінекономіки та інші відомства нададуть пропозиції щодо підтримки людей і бізнесу.
Кабінет міністрів доручив відповідальні органи підготувати необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней навесні. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
"Сьогодні на засіданні Кабміну доручили відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків, які очікуємо протягом цієї весни", - написала Свириденко.
За її словами, Мінекономіки разом з Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіном, МВС, ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримку людей і бізнесу, які можуть постраждати внаслідок повені та паводків у весняний період 2026 року.
Нагадаємо
