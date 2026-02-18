Кабмін доручив підготувати необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней навесні

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
16:17 • 5274 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 12891 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 11802 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 19617 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 17981 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 15732 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20266 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23472 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17147 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18013 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.4м/с
76%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 12934 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 21937 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 11510 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 8114 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 13936 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 1348 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 12891 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 14007 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 19617 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 55766 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Женева
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 8186 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 11574 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 20968 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 33496 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 28608 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

Кабмін доручив підготувати необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней навесні

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Кабінет міністрів доручив підготувати необхідні ресурси для подолання наслідків весняних повеней. Мінекономіки та інші відомства нададуть пропозиції щодо підтримки людей і бізнесу.

Кабмін доручив підготувати необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней навесні

Кабінет міністрів доручив відповідальні органи підготувати необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней навесні. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні на засіданні Кабміну доручили відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків, які очікуємо протягом цієї весни", - написала Свириденко.

За її словами, Мінекономіки разом з Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіном, МВС, ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримку людей і бізнесу, які можуть постраждати внаслідок повені та паводків у весняний період 2026 року.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної роботи в громадах і, зокрема, в Києві в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Разом з Юлією Свириденко й Олександром Кубраковим визначили наступні пріоритетні кроки.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Електроенергія
Олександр Кубраков
Міністерство соціальної політики України
Юлія Свириденко
Міністерство фінансів України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Володимир Зеленський
Україна
Київ