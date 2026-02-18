В Україні готуються до поточного ремонту доріг: коли розпочнуть і чи є кошти
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко доручила забезпечити готовність до ремонту доріг загального користування. Роботи розпочнуться, щойно дозволять погодні умови, а фінансування передбачено в бюджеті на 2026 рік.
Прем'єрка Юлія Свириденко доручила терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови, передає УНН.
Доручила Віце-премʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури
За її словами, роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови.
У державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів. Уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування
