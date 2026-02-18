В Україні готуються до поточного ремонту доріг: коли розпочнуть і чи є кошти

$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 6414 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 14625 перегляди
14:25 • 12744 перегляди
12:34 • 20997 перегляди
18 лютого, 10:59 • 18666 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16011 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20494 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23679 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17238 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18122 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Популярнi новини
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 13595 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 22713 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 12392 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 9342 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 14971 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 3018 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 14625 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 15056 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 56295 перегляди
В Україні готуються до поточного ремонту доріг: коли розпочнуть і чи є кошти

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко доручила забезпечити готовність до ремонту доріг загального користування. Роботи розпочнуться, щойно дозволять погодні умови, а фінансування передбачено в бюджеті на 2026 рік.

В Україні готуються до поточного ремонту доріг: коли розпочнуть і чи є кошти

Прем'єрка Юлія Свириденко доручила терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови, передає УНН.

Доручила Віце-премʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури 

- повідомила Свириденко.

За її словами, роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови.

У державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів. Уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування 

- резюмувала Свириденко.

Кабмін доручив підготувати необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней навесні 18.02.26, 19:45 • 758 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика