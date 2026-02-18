Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
Киев • УНН
Переговоры Украины и россии в Женеве не принесли прорыва, Зеленский обвиняет рф в затягивании времени. Эксперт Желиховский считает, что москва использует переговоры для выигрыша времени на поле боя.
Недавний раунд переговоров между Украиной и Россией в Женеве вызвал сдержанные оценки как среди политиков, так и среди экспертного сообщества. Несмотря на заявления о "некотором прогрессе", ощутимых результатов стороны так и не продемонстрировали.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что нынешняя российская делегация пытается завести переговоры о завершении войны в тупик, чтобы выиграть больше времени на поле боя для кремля.
Президент Украины сообщил, что политическая составляющая переговоров по прекращению войны остается сложной. Стороны договорились продолжать диалог, но без значительного прогресса в политическом плане.
Что касается политической составляющей – это все чувствительные вопросы, о которых вы знаете. Переговоры были непростые, позиции разные
В то же время, специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве. По его словам, обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения.
Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский в комментарии для УНН подчеркивает: говорить об успешности переговоров пока преждевременно.
Этот этап переговоров закончился, и по той информации, которая сейчас появляется, говорится о некотором прогрессе. Но утверждать о том, что переговоры в Женеве были очень успешными или такими, которые дали значимые результаты, я бы не стал
Он подчеркнул, что фактически речь идет об очередном раунде консультаций без реальных сдвигов.
Можем констатировать, что этот раунд не стал прорывным и не создал оснований для разговоров о содержательных или качественных договоренностях
Гуманитарный трек: тишина вместо результатов
Я не увидел информации, что было договорено об освобождении наших пленных. А этот вопрос должен был подниматься. Если нет даже гуманитарного прогресса – это серьезный сигнал
В то же время эксперт допускает, что определенная информация может появиться позже, но обычно такие результаты озвучиваются сразу после завершения раунда.
Желиховский считает, что сейчас переговорный процесс находится скорее в технической плоскости – стороны обсуждают параметры и механизмы возможных решений, однако не переходят к их реализации.
Делегация от москвы: сигнал затягивания
Отдельный аспект – состав российской делегации. Ее снова возглавил владимир мединский, что, по мнению эксперта, свидетельствует о нежелании москвы повышать уровень переговоров.
Я считаю, что путин пытается снова войти в ту же реку – так, как это было в прошлом году в Стамбуле. Для москвы эти переговоры носят скорее имитационный характер. Это нужно для затягивания времени
По его мнению, следующие раунды могут мало чем отличаться от предыдущих.
Результаты, вероятно, будут минимальными. На самом деле стране-агрессору нужно время – и москва пытается его выиграть, чтобы реализовать свои цели в рамках так называемой "СВО"
Эксперт считает, что кремль стремится к полному контролю над Донецкой и Луганской областями и использует переговорный процесс как дипломатическое прикрытие.
В Вашингтоне осознают, что путин затягивает время
По мнению Желиховского, в Вашингтоне постепенно приходят к пониманию сложности ситуации.
Я считаю, что в Вашингтоне осознают: завершить боевые действия не так просто, как это могло казаться раньше. Уже не идет речь о 24 часах. Прошел год, но ощутимого прогресса нет
Он добавляет, что даже на уровне американских высокопоставленных лиц риторика стала более осторожной.
Эксперт считает, что администрация Трампа понимает: москва стоит на своих позициях, Киев – на своих, а компромиссные варианты отбрасываются.
Все ходит по кругу. Форматы меняются, встречи происходят, но прорыва нет
Война и переговоры – параллельные процессы
Желиховский обращает внимание на еще один фактор – сезонность боевых действий.
По его словам, россия может использовать теплое время года для активизации наступательных операций.
Вероятно, будут попытки прорыва. И параллельно будет интенсификация переговоров. То есть ситуация на поле боя будет определять параметры следующих фаз переговоров
Он подчеркивает, что без изменения военной динамики ожидать кардинального перелома в дипломатическом процессе не стоит.
Фактор Трампа и внутренняя политика США
Отдельное внимание эксперт уделяет роли Дональда Трампа и его политическим расчетам.
Желиховский считает, что сейчас для Трампа переговорный трек важен с учетом предвыборных обещаний и приближения выборов в Конгресс.
Чем больше переговоры заходят в тупик, тем меньше будет заинтересованности Трампа в них. Он может переключиться на другие вопросы, которые принесут ему политические дивиденды
В то же время он не исключает, что россия и США могут использовать переговорный процесс для восстановления или усиления двусторонней коммуникации.
Для путина важно выйти из изоляции и усилить экономические возможности россии. Для Трампа важно получить выгоду. Если он посчитает, что экономическое сотрудничество с россиянами ему нужно – он может пойти на определенное сближение
Переговоры в Женеве – без успехов, но и без большого провала для Украины
Я бы не называл их громко провальными, но и успешными – тоже нет. Если нет даже промежуточных существенных результатов, особенно на гуманитарном треке, это означает, что переговоры не дали ощутимого содержания
По словам Желиховского, пока переговорный процесс скорее поддерживает формальную коммуникацию между сторонами, чем приближает реальное прекращение войны.
Стороны продолжают ехать на переговоры, чтобы поддерживать диалог и коммуникацию. Но без готовности москвы к уступкам прорыва не будет
Война продолжается, мира не видно
Женевский раунд лишь подтвердил главное: несмотря на формальное продолжение диалога, война остается определяющей реальностью. Заявления о "некотором прогрессе" не подкреплены конкретными политическими решениями или ощутимыми гуманитарными результатами. Переговорный процесс поддерживается, однако он не меняет стратегической картины - боевые действия продолжаются, а позиции сторон остаются далекими друг от друга.
россия при этом не демонстрирует системных признаков готовности к миру. Нет сигналов об отказе от максималистских требований, нет шагов, которые свидетельствовали бы о реальном намерении завершить войну. Пока дипломатия остается второстепенным инструментом, а военная логика - главной, ожидать быстрого прорыва в переговорах не приходится.
Более того, публичные сигналы со стороны российских должностных лиц свидетельствуют, что москва говорит не только о Донбассе. В риторике главы МИД рф сергея лаврова неоднократно звучали упоминания о так называемой "новороссии" - более широком понятии, которое охватывает значительную часть юга и востока Украины. Это демонстрирует, что реальные намерения кремля выходят за пределы отдельных регионов и сводятся не к "территориальному компромиссу", а к навязыванию Украине фактической капитуляции. И пока эти максималистские требования остаются неизменными, дипломатия вряд ли сможет остановить войну.