Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Переговоры Украины и россии в Женеве не принесли прорыва, Зеленский обвиняет рф в затягивании времени. Эксперт Желиховский считает, что москва использует переговоры для выигрыша времени на поле боя.

Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию

Недавний раунд переговоров между Украиной и Россией в Женеве вызвал сдержанные оценки как среди политиков, так и среди экспертного сообщества. Несмотря на заявления о "некотором прогрессе", ощутимых результатов стороны так и не продемонстрировали.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что нынешняя российская делегация пытается завести переговоры о завершении войны в тупик, чтобы выиграть больше времени на поле боя для кремля.

Президент Украины сообщил, что политическая составляющая переговоров по прекращению войны остается сложной. Стороны договорились продолжать диалог, но без значительного прогресса в политическом плане.

Что касается политической составляющей – это все чувствительные вопросы, о которых вы знаете. Переговоры были непростые, позиции разные

- сказал Владимир Зеленский.

В то же время, специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве. По его словам, обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения.

Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский в комментарии для УНН подчеркивает: говорить об успешности переговоров пока преждевременно.

Этот этап переговоров закончился, и по той информации, которая сейчас появляется, говорится о некотором прогрессе. Но утверждать о том, что переговоры в Женеве были очень успешными или такими, которые дали значимые результаты, я бы не стал

- отметил эксперт.

Он подчеркнул, что фактически речь идет об очередном раунде консультаций без реальных сдвигов.

Можем констатировать, что этот раунд не стал прорывным и не создал оснований для разговоров о содержательных или качественных договоренностях

- подчеркнул Желиховский.

Гуманитарный трек: тишина вместо результатов

Я не увидел информации, что было договорено об освобождении наших пленных. А этот вопрос должен был подниматься. Если нет даже гуманитарного прогресса – это серьезный сигнал

- говорит он.

В то же время эксперт допускает, что определенная информация может появиться позже, но обычно такие результаты озвучиваются сразу после завершения раунда.

Желиховский считает, что сейчас переговорный процесс находится скорее в технической плоскости – стороны обсуждают параметры и механизмы возможных решений, однако не переходят к их реализации.

Делегация от москвы: сигнал затягивания

Отдельный аспект – состав российской делегации. Ее снова возглавил владимир мединский, что, по мнению эксперта, свидетельствует о нежелании москвы повышать уровень переговоров.

Я считаю, что путин пытается снова войти в ту же реку – так, как это было в прошлом году в Стамбуле. Для москвы эти переговоры носят скорее имитационный характер. Это нужно для затягивания времени

- подчеркнул эксперт.

По его мнению, следующие раунды могут мало чем отличаться от предыдущих.

Результаты, вероятно, будут минимальными. На самом деле стране-агрессору нужно время – и москва пытается его выиграть, чтобы реализовать свои цели в рамках так называемой "СВО"

- подчеркнул Желиховский.

Эксперт считает, что кремль стремится к полному контролю над Донецкой и Луганской областями и использует переговорный процесс как дипломатическое прикрытие.

В Вашингтоне осознают, что путин затягивает время

По мнению Желиховского, в Вашингтоне постепенно приходят к пониманию сложности ситуации.

Я считаю, что в Вашингтоне осознают: завершить боевые действия не так просто, как это могло казаться раньше. Уже не идет речь о 24 часах. Прошел год, но ощутимого прогресса нет

- отметил эксперт.

Он добавляет, что даже на уровне американских высокопоставленных лиц риторика стала более осторожной.

Эксперт считает, что администрация Трампа понимает: москва стоит на своих позициях, Киев – на своих, а компромиссные варианты отбрасываются.

Все ходит по кругу. Форматы меняются, встречи происходят, но прорыва нет

- говорит он.

Война и переговоры – параллельные процессы

Желиховский обращает внимание на еще один фактор – сезонность боевых действий.

По его словам, россия может использовать теплое время года для активизации наступательных операций.

Вероятно, будут попытки прорыва. И параллельно будет интенсификация переговоров. То есть ситуация на поле боя будет определять параметры следующих фаз переговоров

- подчеркнул эксперт.

Он подчеркивает, что без изменения военной динамики ожидать кардинального перелома в дипломатическом процессе не стоит.

Фактор Трампа и внутренняя политика США

Отдельное внимание эксперт уделяет роли Дональда Трампа и его политическим расчетам.

Желиховский считает, что сейчас для Трампа переговорный трек важен с учетом предвыборных обещаний и приближения выборов в Конгресс.

Чем больше переговоры заходят в тупик, тем меньше будет заинтересованности Трампа в них. Он может переключиться на другие вопросы, которые принесут ему политические дивиденды

- отметил эксперт.

В то же время он не исключает, что россия и США могут использовать переговорный процесс для восстановления или усиления двусторонней коммуникации.

Для путина важно выйти из изоляции и усилить экономические возможности россии. Для Трампа важно получить выгоду. Если он посчитает, что экономическое сотрудничество с россиянами ему нужно – он может пойти на определенное сближение

- подчеркнул Желиховский.

Переговоры в Женеве – без успехов, но и без большого провала для Украины

Я бы не называл их громко провальными, но и успешными – тоже нет. Если нет даже промежуточных существенных результатов, особенно на гуманитарном треке, это означает, что переговоры не дали ощутимого содержания

- отметил эксперт.

По словам Желиховского, пока переговорный процесс скорее поддерживает формальную коммуникацию между сторонами, чем приближает реальное прекращение войны.

Стороны продолжают ехать на переговоры, чтобы поддерживать диалог и коммуникацию. Но без готовности москвы к уступкам прорыва не будет

- подытожил он.

Война продолжается, мира не видно

Женевский раунд лишь подтвердил главное: несмотря на формальное продолжение диалога, война остается определяющей реальностью. Заявления о "некотором прогрессе" не подкреплены конкретными политическими решениями или ощутимыми гуманитарными результатами. Переговорный процесс поддерживается, однако он не меняет стратегической картины - боевые действия продолжаются, а позиции сторон остаются далекими друг от друга.

россия при этом не демонстрирует системных признаков готовности к миру. Нет сигналов об отказе от максималистских требований, нет шагов, которые свидетельствовали бы о реальном намерении завершить войну. Пока дипломатия остается второстепенным инструментом, а военная логика - главной, ожидать быстрого прорыва в переговорах не приходится.

Более того, публичные сигналы со стороны российских должностных лиц свидетельствуют, что москва говорит не только о Донбассе. В риторике главы МИД рф сергея лаврова неоднократно звучали упоминания о так называемой "новороссии" - более широком понятии, которое охватывает значительную часть юга и востока Украины. Это демонстрирует, что реальные намерения кремля выходят за пределы отдельных регионов и сводятся не к "территориальному компромиссу", а к навязыванию Украине фактической капитуляции. И пока эти максималистские требования остаются неизменными, дипломатия вряд ли сможет остановить войну.

Андрей Тимощенков

