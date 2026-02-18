росія навмисно затягує переговори, щоб виграти час на полі бою - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Зеленський заявляє, що російська делегація заводить переговори у глухий кут, щоб виграти час для кремля.
Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєність, що нинішня російська делегація пробує завести переговори про завершення війни у глухий кут, щоб виграти більше часу на полі бою для кремля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Як зазначив Зеленський, голова російської делегації, помічник путіна володимир мединський, любить філософствувати про "історичні корені" війни, як і його начальник. Президент України зазначив: в нього нема часу "вислуховувати цю маячню - треба прийняти рішення і закінчити війну".
За його словами, сторони домовилися про механізм під керівництвом США для моніторингу припинення вогню за допомогою дронів. Це може відбутися, якщо припинення вогню буде досягнуто.
Водночас Україна хоче залучити до цього процесу і європейські країни, тоді як росіяни виступають проти цього.
Також у публікації Axios йдеться про те, що росіяни висловили невдоволення нещодавніми публічними заявами Зеленського. Вони стверджували, що український президент "не веде серйозних переговорів, а намагається підвищити свою популярність у країні напередодні можливих виборів".
Сам Зеленський називає позицію росії абсурдною і ознакою того, що москва не готова до справжнього миру.
Нагадаємо
Володимир Зеленський повідомив, що політична складова переговорів щодо припинення російсько-української війни залишається складною. Сторони домовилися продовжувати діалог, але без значного прогресу в політичному плані.