росія навмисно затягує переговори, щоб виграти час на полі бою - Зеленський

$43.260.09
51.170.01
uken
Ексклюзив
12:34 • 6412 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 11469 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 10894 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 16137 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 19728 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15371 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 16587 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25184 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39328 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 39096 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
72%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР18 лютого, 04:03 • 10858 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 18688 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 21595 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 10061 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 14961 перегляди
Публікації
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 3350 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 6412 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 50668 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 65575 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 72164 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Петер Сіярто
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 2162 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 4512 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 18107 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 30720 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 25947 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
The Guardian

росія навмисно затягує переговори, щоб виграти час на полі бою - Зеленський

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент України Зеленський заявляє, що російська делегація заводить переговори у глухий кут, щоб виграти час для кремля.

росія навмисно затягує переговори, щоб виграти час на полі бою - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєність, що нинішня російська делегація пробує завести переговори про завершення війни у глухий кут, щоб виграти більше часу на полі бою для кремля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як зазначив Зеленський, голова російської делегації, помічник путіна володимир мединський, любить філософствувати про "історичні корені" війни, як і його начальник. Президент України зазначив: в нього нема часу "вислуховувати цю маячню - треба прийняти рішення і закінчити війну".

За його словами, сторони домовилися про механізм під керівництвом США для моніторингу припинення вогню за допомогою дронів. Це може відбутися, якщо припинення вогню буде досягнуто.

Водночас Україна хоче залучити до цього процесу і європейські країни, тоді як росіяни виступають проти цього.

Також у публікації Axios йдеться про те, що росіяни висловили невдоволення нещодавніми публічними заявами Зеленського. Вони стверджували, що український президент "не веде серйозних переговорів, а намагається підвищити свою популярність у країні напередодні можливих виборів".

Сам Зеленський називає позицію росії абсурдною і ознакою того, що москва не готова до справжнього миру.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомив, що політична складова переговорів щодо припинення російсько-української війни залишається складною. Сторони домовилися продовжувати діалог, але без значного прогресу в політичному плані.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна