россия намеренно затягивает переговоры, чтобы выиграть время на поле боя - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский заявляет, что российская делегация заводит переговоры в тупик, чтобы выиграть время для кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что нынешняя российская делегация пытается завести переговоры о завершении войны в тупик, чтобы выиграть больше времени на поле боя для кремля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Как отметил Зеленский, глава российской делегации, помощник путина владимир мединский, любит философствовать об "исторических корнях" войны, как и его начальник. Президент Украины отметил: у него нет времени "выслушивать этот бред - нужно принять решение и закончить войну".
По его словам, стороны договорились о механизме под руководством США для мониторинга прекращения огня с помощью дронов. Это может произойти, если прекращение огня будет достигнуто.
В то же время Украина хочет привлечь к этому процессу и европейские страны, тогда как россияне выступают против этого.
Также в публикации Axios говорится о том, что россияне выразили недовольство недавними публичными заявлениями Зеленского. Они утверждали, что украинский президент "не ведет серьезных переговоров, а пытается повысить свою популярность в стране накануне возможных выборов".
Сам Зеленский называет позицию россии абсурдной и признаком того, что москва не готова к настоящему миру.
Напомним
Владимир Зеленский сообщил, что политическая составляющая переговоров по прекращению российско-украинской войны остается сложной. Стороны договорились продолжать диалог, но без значительного прогресса в политическом плане.