Украине удалось вернуть уже 2 тысячи детей из-под контроля россии, но впереди еще долгий путь - Зеленский

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
14:26 • 4384 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 11702 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 14729 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 15846 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 18148 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 24135 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33742 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44910 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 53064 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39126 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
75%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 21320 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб11:03 • 10620 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 9258 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 12731 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП12:50 • 6370 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 21344 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 39587 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 49019 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 69616 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 73992 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Музыкант
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Женева
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 12751 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 9284 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 24960 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 22656 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 25786 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Украине удалось вернуть уже 2 тысячи детей из-под контроля россии, но впереди еще долгий путь - Зеленский

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении 2 тысяч украинских детей из-под контроля россии. Тысячи детей остаются заложниками рф, подчеркнул он.

Украине удалось вернуть уже 2 тысячи детей из-под контроля россии, но впереди еще долгий путь - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2 тысячи украинских детей из-под контроля россии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и сразу же отметил, что впереди еще долгий путь, поскольку тысячи детей до сих пор остаются заложниками рф, передает УНН.

Сегодня мы имеем важный результат – 2 тысячи украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля россии в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Каждое из этих возвращений стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что впереди еще долгий и трудный путь.

Тысячи украинских детей до сих пор остаются заложниками россии, ежедневно становясь жертвами ее преступлений. Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка

- подчеркнул он.

Добавим

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что "сегодняшняя цифра — 2000 — это одновременно большое достижение и болезненное напоминание". Потому что это 2000 возвращенных из тысяч депортированных и принудительно перемещенных детей.

Кроме того, еще более 1,6 миллиона украинских детей остаются на временно оккупированных территориях — под давлением, пропагандой, попытками стереть их идентичность. Там система образования превращена в инструмент идеологического влияния. Там детей пытаются изолировать от Украины, от языка, от правды

- добавил омбудсмен.

Лубинец также призвал международных партнеров усилить давление и санкции за депортацию украинских детей.

Я призываю государства, имеющие влияние, — использовать его для возвращения каждого ребенка. Я призываю правозащитные организации и медиа — не снимать этот вопрос с повестки дня. И каждый день мы продолжаем работать над возвращением наших граждан. Каждый день мы поднимаем этот вопрос и делаем конкретные шаги для возвращения наших детей!

- подчеркнул омбудсмен.

Украине удалось вернуть еще пятерых детей с оккупированных территорий и из рф. Омбудсмен рассказал их истории13.02.26, 16:01 • 3367 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина