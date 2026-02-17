Украине удалось вернуть уже 2 тысячи детей из-под контроля россии, но впереди еще долгий путь - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2 тысячи украинских детей из-под контроля россии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и сразу же отметил, что впереди еще долгий путь, поскольку тысячи детей до сих пор остаются заложниками рф, передает УНН.

Сегодня мы имеем важный результат – 2 тысячи украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля россии в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Каждое из этих возвращений стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что впереди еще долгий и трудный путь.

Тысячи украинских детей до сих пор остаются заложниками россии, ежедневно становясь жертвами ее преступлений. Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка - подчеркнул он.

Добавим

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что "сегодняшняя цифра — 2000 — это одновременно большое достижение и болезненное напоминание". Потому что это 2000 возвращенных из тысяч депортированных и принудительно перемещенных детей.

Кроме того, еще более 1,6 миллиона украинских детей остаются на временно оккупированных территориях — под давлением, пропагандой, попытками стереть их идентичность. Там система образования превращена в инструмент идеологического влияния. Там детей пытаются изолировать от Украины, от языка, от правды - добавил омбудсмен.

Лубинец также призвал международных партнеров усилить давление и санкции за депортацию украинских детей.

Я призываю государства, имеющие влияние, — использовать его для возвращения каждого ребенка. Я призываю правозащитные организации и медиа — не снимать этот вопрос с повестки дня. И каждый день мы продолжаем работать над возвращением наших граждан. Каждый день мы поднимаем этот вопрос и делаем конкретные шаги для возвращения наших детей! - подчеркнул омбудсмен.

