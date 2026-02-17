Почти 2,6 миллиона украинских детей стали переселенцами из-за войны - ЮНИСЕФ
По данным ЮНИСЕФ, 2 589 900 украинских детей являются переселенцами. Из них более 791 000 перемещены внутри страны и почти 1 798 900 являются беженцами.
По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), по состоянию на пятый год полномасштабной войны в общей сложности 2 589 900 украинских детей являются переселенцами. Об этом говорится на сайте ЮНИСЕФ, пишет УНН.
Эта цифра включает более 791 000 детей, перемещенных внутри Украины, и почти 1 798 900 детей-беженцев, проживающих за пределами страны, сообщает ЮНИСЕФ.
Миллионы детей и семей покинули свои дома в поисках безопасности, и каждый третий ребенок остается переселенцем спустя четыре года войны. Для детей в Украине безопасность становится все более недостижимой, поскольку по всей стране происходят атаки на гражданские районы. Во многих отношениях война преследует этих детей
Агентство добавило, что, согласно последнему опросу, каждый третий украинский подросток в возрасте от 15 до 19 лет из числа перемещенных лиц сообщил, что ему пришлось переезжать по крайней мере дважды.
С 24 февраля 2022 года в результате бомбардировок, включая дальнобойные атаки, погибли или получили ранения более 3200 детей. В прошлом году число жертв среди детей выросло на 10% по сравнению с 2024 годом, и это уже третий год подряд, когда число жертв среди детей, подтвержденное ООН, увеличивается.
Более 1700 школ и других учебных заведений были повреждены или разрушены в результате атак, а каждый третий ребенок не может посещать очное обучение на полный день.
Помимо физических опасностей, нагрузка приходится на психическое здоровье детей. Недавний опрос показал, что каждый четвертый подросток в возрасте 15-19 лет теряет надежду на будущее в Украине, что указывает на насущную потребность в безопасности и стабильности, а также инвестициях в критически важные услуги и возможности, в которых нуждаются дети и молодежь, отметили в ЮНИСЕФ.
С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2 тысячи украинских детей из-под контроля России. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и сразу же отметил, что впереди еще долгий путь, поскольку тысячи детей до сих пор остаются заложниками РФ.