Почти 2,6 миллиона украинских детей стали переселенцами из-за войны - ЮНИСЕФ

Эксклюзив
14:26 • 8536 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 15758 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 18222 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 19331 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 20787 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 25347 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34729 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45895 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 54193 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39576 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 26435 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 13375 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 13349 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 16832 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП12:50 • 10797 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 26502 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 42536 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 51659 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 72310 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 76351 просмотра
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Музыкант
Блогеры
Андрей Сибига
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 1018 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 16890 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 13401 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 26188 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 23834 просмотра
Почти 2,6 миллиона украинских детей стали переселенцами из-за войны - ЮНИСЕФ

Киев • УНН

 • 68 просмотра

По данным ЮНИСЕФ, 2 589 900 украинских детей являются переселенцами. Из них более 791 000 перемещены внутри страны и почти 1 798 900 являются беженцами.

Почти 2,6 миллиона украинских детей стали переселенцами из-за войны - ЮНИСЕФ

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), по состоянию на пятый год полномасштабной войны в общей сложности 2 589 900 украинских детей являются переселенцами. Об этом говорится на сайте ЮНИСЕФ, пишет УНН.

Подробности

Эта цифра включает более 791 000 детей, перемещенных внутри Украины, и почти 1 798 900 детей-беженцев, проживающих за пределами страны, сообщает ЮНИСЕФ.

Миллионы детей и семей покинули свои дома в поисках безопасности, и каждый третий ребенок остается переселенцем спустя четыре года войны. Для детей в Украине безопасность становится все более недостижимой, поскольку по всей стране происходят атаки на гражданские районы. Во многих отношениях война преследует этих детей

- заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Регина Де Доминичис.

Агентство добавило, что, согласно последнему опросу, каждый третий украинский подросток в возрасте от 15 до 19 лет из числа перемещенных лиц сообщил, что ему пришлось переезжать по крайней мере дважды.

С 24 февраля 2022 года в результате бомбардировок, включая дальнобойные атаки, погибли или получили ранения более 3200 детей. В прошлом году число жертв среди детей выросло на 10% по сравнению с 2024 годом, и это уже третий год подряд, когда число жертв среди детей, подтвержденное ООН, увеличивается.

Более 1700 школ и других учебных заведений были повреждены или разрушены в результате атак, а каждый третий ребенок не может посещать очное обучение на полный день.

Помимо физических опасностей, нагрузка приходится на психическое здоровье детей. Недавний опрос показал, что каждый четвертый подросток в возрасте 15-19 лет теряет надежду на будущее в Украине, что указывает на насущную потребность в безопасности и стабильности, а также инвестициях в критически важные услуги и возможности, в которых нуждаются дети и молодежь, отметили в ЮНИСЕФ.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2 тысячи украинских детей из-под контроля России. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и сразу же отметил, что впереди еще долгий путь, поскольку тысячи детей до сих пор остаются заложниками РФ.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная граница Украины
благотворительность
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Украина