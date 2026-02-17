Почти 2,6 миллиона украинских детей стали переселенцами из-за войны - ЮНИСЕФ

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), по состоянию на пятый год полномасштабной войны в общей сложности 2 589 900 украинских детей являются переселенцами. Об этом говорится на сайте ЮНИСЕФ, пишет УНН.

Подробности

Эта цифра включает более 791 000 детей, перемещенных внутри Украины, и почти 1 798 900 детей-беженцев, проживающих за пределами страны, сообщает ЮНИСЕФ.

Миллионы детей и семей покинули свои дома в поисках безопасности, и каждый третий ребенок остается переселенцем спустя четыре года войны. Для детей в Украине безопасность становится все более недостижимой, поскольку по всей стране происходят атаки на гражданские районы. Во многих отношениях война преследует этих детей - заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Регина Де Доминичис.

Агентство добавило, что, согласно последнему опросу, каждый третий украинский подросток в возрасте от 15 до 19 лет из числа перемещенных лиц сообщил, что ему пришлось переезжать по крайней мере дважды.

С 24 февраля 2022 года в результате бомбардировок, включая дальнобойные атаки, погибли или получили ранения более 3200 детей. В прошлом году число жертв среди детей выросло на 10% по сравнению с 2024 годом, и это уже третий год подряд, когда число жертв среди детей, подтвержденное ООН, увеличивается.

Более 1700 школ и других учебных заведений были повреждены или разрушены в результате атак, а каждый третий ребенок не может посещать очное обучение на полный день.

Помимо физических опасностей, нагрузка приходится на психическое здоровье детей. Недавний опрос показал, что каждый четвертый подросток в возрасте 15-19 лет теряет надежду на будущее в Украине, что указывает на насущную потребность в безопасности и стабильности, а также инвестициях в критически важные услуги и возможности, в которых нуждаются дети и молодежь, отметили в ЮНИСЕФ.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2 тысячи украинских детей из-под контроля России. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и сразу же отметил, что впереди еще долгий путь, поскольку тысячи детей до сих пор остаются заложниками РФ.