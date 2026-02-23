Мирные переговоры должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения российской агрессии - Буданов

Внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения российской агрессии. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время выступления на Justice Conference в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Буданов подчеркнул, что развязанная РФ война имеет несколько ключевых аспектов. По его словам, Россия проверяет мировой порядок на устойчивость, а международные институты – на жизнеспособность. Для РФ война является также экзистенциальной, поскольку без Украины невозможно восстановление российской империи и сфер влияния.

Руководитель Офиса Президента акцентировал, что такие войны не заканчиваются сами собой. Они либо завершаются справедливым решением, либо возвращаются снова в еще более масштабной и опасной форме. Поэтому мирные переговоры должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения российской агрессии.

Не секрет: переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения – продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит. Благодаря дипломатическим усилиям и поддержке наших партнеров, прежде всего США, мы шаг за шагом приближаемся к результату – отметил Буданов.

По его словам, если за решение о войне против суверенного государства нет персональных последствий, то все международные правила перестают работать, разрушается мировой порядок безопасности и жертвой может стать любая другая страна.

Вопрос ответственности за агрессию – это сигнал не только о прошлом, это сигнал о будущем: о том, как мир реагирует на противоправное применение силы и какие последствия ожидают нарушителя международных норм – отметил руководитель Офиса Президента.

Кроме того, в восстановлении справедливости важен и компенсационный механизм, ведь война имеет конкретную цену: разрушенные города, утраченное жилье, уничтоженная инфраструктура и главное – отнятые жизни, увечья и травмы украинцев. Буданов отметил, что на этом этапе крайне необходим переход от фиксации убытков к реальным решениям по компенсационному механизму и запуску его работы.

Еще одно важное направление, над которым следует продолжать работу, – возвращение украинских детей, которых похитила Россия.

Речь идет не просто о гуманитарной проблеме, речь идет о будущем, об идентичности, о безопасности наших следующих поколений. С точки зрения государства, здесь нет никаких второстепенных случаев. Каждый случай должен быть зафиксирован, каждое нарушение должно получить правовую оценку и каждый ребенок должен быть в конечном итоге возвращен домой – подчеркнул он.

Руководитель Офиса Президента также акцентировал, что справедливость должна работать внутри страны и извне, поэтому важно реформировать украинскую систему правосудия и развивать институты.

Для украинского общества важным проявлением справедливости является борьба с коррупцией. Именно поэтому антикоррупционная политика является первоочередным направлением внимания для Офиса Президента Украины и всей вертикали власти в целом – подчеркнул он.

Буданов подытожил: сейчас мир находится в точке нестабильности, и то, как он реагирует на войну в Украине, будет определять правила на десятилетия вперед.