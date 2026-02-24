Генпрокурор Кравченко: Спеціальний трибунал отримає всі необхідні докази у справах про злочини росіян в Україні

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
16:08 • 326 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 2792 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 6632 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 7850 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 15250 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11941 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28113 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20671 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18791 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18206 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 25269 перегляди
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 4878 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 14224 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 18889 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 9704 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 15238 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28103 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 47275 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 66525 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 69576 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 2600 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 9908 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 25392 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23092 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 23863 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Опалення

Генпрокурор Кравченко: Спеціальний трибунал отримає всі необхідні докази у справах про злочини росіян в Україні

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що Спецтрибунал отримає всі докази з кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян. Це питання є стратегічним для України, щоб притягнути російську верхівку до відповідальності.

Генпрокурор Кравченко: Спеціальний трибунал отримає всі необхідні докази у справах про злочини росіян в Україні

Українська влада покладає великі надії на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко в інтерв’ю виданню Le Monde заявив, що Спецтрибунал отримає кожен доказ з кримінальних проваджень в яких розслідуються скоєні росіянами воєнні злочини, повідомляє УНН.

Деталі

В інтерв’ю Le Monde Руслан Кравченко наголосив: Київ покладає "великі надії" на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Фундамент для цієї інституції вже закладено в Гаазі, де працює Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Цей трибунал - наш головний пріоритет. Кожен доказ із цих 211 000 справ (кримінальні провадження, зареєстровані на сьогоднішній день, в яких розслідуються воєнні злочини скоєні росіянами - ред.) буде переданий у його розпорядження

- підкреслює прокурор.

Видання вказує, що для Президента Володимира Зеленського та української дипломатії це питання стало стратегічним. Логіка проста: притягнути російську верхівку до відповідальності за сам факт агресії юридично значно реальніше, ніж доводити в Міжнародному кримінальному суді особисту причетність путіна до кожного окремого злочину, скоєного його солдатами "на місцях".

Генеральний прокурор Кравченко також заявив, що "задоволений рівнем співпраці з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі", який має повноваження розглядати воєнні злочини, злочини проти людяності та акти геноциду. На сьогодні МКС уже видав шість ордерів на арешт представників російського керівництва, зокрема володимира путіна. Їх звинувачують у двох категоріях воєнних злочинів: незаконній депортації українських дітей та систематичних ударах по цивільній інфраструктурі.

Le Monde нагадує, що чинний Генпрокурор має досвід розслідування воєнних злочинів, якій він отримав ще до призначення на високу посаду.

Хоча Руслан Кравченко очолив Офіс Генерального прокурора лише у 2025 році, його досвід у розслідуванні воєнних злочинів є не просто тривалим, а глибоко особистим. У найтяжчі тижні 2022 року він керував прокуратурою Бучанського району, ставши одним із тих, хто першим документував звірства російських військових. Буча, що знаходиться в передмісті Києва, провела під окупацією п’ять тижнів. Після її звільнення 2 квітня 2022 року світ здригнувся: місто, що стало символом безжальної жорстокості, залишило по собі страшний спадок. Лише на його вулицях було знайдено тіла 358 мирних мешканців

- йдеться у статті.

Генпрокурор переконаний: кожен, хто стоїть за цими звірствами, має понести відповідальність

Мій психологічний перелом - це Буча. Коли ти бачиш сотні тіл на вулицях, братські могили... Коли усвідомлюєш, що ці люди жили звичайним життям, мали родини, ходили на роботу, і були холоднокровно вбиті лише тому, що хтось вирішив напасти на твою країну...

- цитує видання Руслана Кравченка.

Список воєнних злочинців поповнюється щодня - як через безперервні обстріли вільних міст, так і через терор на окупованих територіях, що охоплюють п’яту частину країни.

Нагадаємо

За інформацією, оприлюдненою Генеральним прокурором України Русланом Кравченком, понад 1100 осіб уже отримали підозри, кожен сьомий є військовим командиром старшого або вищого офіцерського складу рф. Понад 240 злочинців отримали вироки винесені українськими судами.

Крім того, наразі ведеться активна робота з міжнародними партнерами та Міжнародним кримінальним судом: створено три спільні робочі групи з представниками 10 країн світу, які разом формують доказову базу для притягнення винних до відповідальності.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаСвіт