Генпрокурор Кравченко: Спеціальний трибунал отримає всі необхідні докази у справах про злочини росіян в Україні

Українська влада покладає великі надії на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко в інтерв’ю виданню Le Monde заявив, що Спецтрибунал отримає кожен доказ з кримінальних проваджень в яких розслідуються скоєні росіянами воєнні злочини, повідомляє УНН.

Деталі

В інтерв’ю Le Monde Руслан Кравченко наголосив: Київ покладає "великі надії" на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Фундамент для цієї інституції вже закладено в Гаазі, де працює Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Цей трибунал - наш головний пріоритет. Кожен доказ із цих 211 000 справ (кримінальні провадження, зареєстровані на сьогоднішній день, в яких розслідуються воєнні злочини скоєні росіянами - ред.) буде переданий у його розпорядження - підкреслює прокурор.

Видання вказує, що для Президента Володимира Зеленського та української дипломатії це питання стало стратегічним. Логіка проста: притягнути російську верхівку до відповідальності за сам факт агресії юридично значно реальніше, ніж доводити в Міжнародному кримінальному суді особисту причетність путіна до кожного окремого злочину, скоєного його солдатами "на місцях".

Генеральний прокурор Кравченко також заявив, що "задоволений рівнем співпраці з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі", який має повноваження розглядати воєнні злочини, злочини проти людяності та акти геноциду. На сьогодні МКС уже видав шість ордерів на арешт представників російського керівництва, зокрема володимира путіна. Їх звинувачують у двох категоріях воєнних злочинів: незаконній депортації українських дітей та систематичних ударах по цивільній інфраструктурі.

Le Monde нагадує, що чинний Генпрокурор має досвід розслідування воєнних злочинів, якій він отримав ще до призначення на високу посаду.

Хоча Руслан Кравченко очолив Офіс Генерального прокурора лише у 2025 році, його досвід у розслідуванні воєнних злочинів є не просто тривалим, а глибоко особистим. У найтяжчі тижні 2022 року він керував прокуратурою Бучанського району, ставши одним із тих, хто першим документував звірства російських військових. Буча, що знаходиться в передмісті Києва, провела під окупацією п’ять тижнів. Після її звільнення 2 квітня 2022 року світ здригнувся: місто, що стало символом безжальної жорстокості, залишило по собі страшний спадок. Лише на його вулицях було знайдено тіла 358 мирних мешканців - йдеться у статті.

Генпрокурор переконаний: кожен, хто стоїть за цими звірствами, має понести відповідальність

Мій психологічний перелом - це Буча. Коли ти бачиш сотні тіл на вулицях, братські могили... Коли усвідомлюєш, що ці люди жили звичайним життям, мали родини, ходили на роботу, і були холоднокровно вбиті лише тому, що хтось вирішив напасти на твою країну... - цитує видання Руслана Кравченка.

Список воєнних злочинців поповнюється щодня - як через безперервні обстріли вільних міст, так і через терор на окупованих територіях, що охоплюють п’яту частину країни.

Нагадаємо

За інформацією, оприлюдненою Генеральним прокурором України Русланом Кравченком, понад 1100 осіб уже отримали підозри, кожен сьомий є військовим командиром старшого або вищого офіцерського складу рф. Понад 240 злочинців отримали вироки винесені українськими судами.

Крім того, наразі ведеться активна робота з міжнародними партнерами та Міжнародним кримінальним судом: створено три спільні робочі групи з представниками 10 країн світу, які разом формують доказову базу для притягнення винних до відповідальності.