"Мир в Европе требует справедливости": в МИД приветствовали присоединение ЕС к учредителям спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

Украина приветствует предложение Европейской Комиссии начать процесс присоединения ЕС к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает УНН.

По его словам, этот шаг, подтверждающий неизбежную ответственность за российские преступления, особенно ценен сейчас, "когда мы приближаемся к мрачной годовщине Бучанской резни".

Невыразимые ужасы российских преступлений в Буче, Мариуполе, Изюме и других украинских городах напоминают самые ужасные зверства Второй мировой войны. Они до глубины души потрясли сами моральные устои Европы - отметил Сибига.

Он добавил, что мир в Европе требует справедливости для жертв российской агрессии против Украины, и выразил надежду на скорейшее одобрение этого предложения Советом и присоединение к Трибуналу государств-членов ЕС.

25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны.

