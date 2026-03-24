У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Київ • УНН
У Сихівському районі Львова чоловік розмістив прапор на балконі понівеченої квартири. Внаслідок масованої атаки дронів у місті постраждало 13 людей.
У Сихівському районі Львова чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом". Про це повідомляє Львівська ОВА, передає УНН.
Після влучання у будинок на Сихові місцеві жителі вивісили прапор України. Тільки так і тримаємось - тихо, вперто, по-своєму. Сильні. Незламні. На зло ворогу
Доповнення
росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО, пошкоджено житловий будинок.
Кількість постраждалих у результаті атак рф у Львові зросла до 13.
У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань.