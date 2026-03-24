Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Киев • УНН
В Сыховском районе Львова мужчина разместил флаг на балконе изувеченной квартиры. В результате массированной атаки дронов в городе пострадали 13 человек.
В Сыховском районе Львова мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной "шахедом". Об этом сообщает Львовская ОВА, передает УНН.
После попадания в дом на Сыхове местные жители вывесили флаг Украины. Только так и держимся - тихо, упорно, по-своему. Сильные. Несокрушимые. Назло врагу
Дополнение
россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО, поврежден жилой дом.
Число пострадавших в результате атак рф во Львове возросло до 13.
В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий.