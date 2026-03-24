Наймасованіша атака дронів на Україну. У Повітряних силах заявили про збиття понад 540 безпілотників
Київ • УНН
Повітряні сили збили 541 БпЛА під час масштабної атаки майже тисячею дронів. Зафіксовано 15 влучань у різних регіонах, бойова робота наразі триває.
У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
У вівторок 24 березня росія здійснює одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Адже удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника. Тож, враховуючи нічну атаку з 18.00 23 березня по 18.00 24 березня 2026 року (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів
Зокрема, за даними Повітряних сил, в період з 09.00 по 18.00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА.
Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей.
У Повітряних силах зауважили, що географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова. Зафіксовано 15 влучань.
До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземну ППО.
За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Бойова робота триває!
