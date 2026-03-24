Наймасованіша атака дронів на Україну. У Повітряних силах заявили про збиття понад 540 безпілотників

$43.830.0150.880.21
Ексклюзив
18:45 • 1006 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:26 • 2248 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 6918 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
16:18 • 13078 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 20386 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 21537 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
14:12 • 24188 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
13:42 • 40021 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37168 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19394 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41119 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64764 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41718 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55889 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37716 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 984 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19228 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40012 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37160 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56044 перегляди
Наймасованіша атака дронів на Україну. У Повітряних силах заявили про збиття понад 540 безпілотників

Київ • УНН

 • 2992 перегляди

Повітряні сили збили 541 БпЛА під час масштабної атаки майже тисячею дронів. Зафіксовано 15 влучань у різних регіонах, бойова робота наразі триває.

Наймасованіша атака дронів на Україну. У Повітряних силах заявили про збиття понад 540 безпілотників

У Повітряних силах заявили про одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафіксовано 15 влучань, передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У вівторок 24 березня росія здійснює одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Адже удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника. Тож, враховуючи нічну атаку з 18.00 23 березня по 18.00 24 березня 2026 року (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів 

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Повітряних сил, в період з 09.00 по 18.00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА.

Наслідки масованої атаки на Вінниччину: одна людина загнула, ще 11 - поранені24.03.26, 18:51 • 3576 переглядiв

Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей. 

У Повітряних силах зауважили, що географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова. Зафіксовано 15 влучань.

До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземну ППО. 

рф атакувала центр Івано-Франківська: дві людини загинули, серед постраждалих 6-річна дитина24.03.26, 18:37 • 2688 переглядiв

За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Бойова робота триває! 

- резюмували в Повітряних силах.

Атака рф триває - після Львова вибухи в Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці. У РНБО кажуть, росіяни накопичували ресурси для довготривалого удару24.03.26, 17:05 • 3742 перегляди

СуспільствоВійна в Україні
