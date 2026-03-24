Атака рф триває - після Львова вибухи в Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці. У РНБО кажуть, росіяни накопичували ресурси для довготривалого удару
Київ • УНН
В низці західних областей та Вінниці пролунали вибухи на тлі атаки рф і роботи ППО. Влада закликає залишатися в укриттях та не публікувати фото.
Про вибухи на тлі атаки рф дронами окрім Львова повідомили в Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці, пише УНН з посиланням на представників влади.
Деталі
"Працює ППО", - повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram.
Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи.
"У Вінниці пролунав вибух. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Просимо не публікуйте фото чи відео з місця події. Будь-яка зайва інформація може бути використана ворогом", - зазначив мер Вінниці Сергій Моргунов у Telegram.
"У Тернополі вибух! Залишайтесь в укриттях!", - повідомив також голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
"В Тернополі працює ППО. Критично важливо – перебувайте в укритті. Не публікуйте відео!" - додав мер міста Сергій Надал.
За пів години до цього Пастух повідомляв про повітряну тривогу в області, і що "працює ППО, фіксується збиття ворожих об'єктів".
росіяни тривалий час накопичували ресурси для довготривалої атаки, причому цілями свідомо обирають цивільну інфраструктуру у різних містах. Львів, Дніпро, Івано-Франківськ, Вінниця та інші - тримайтесь
Перед цим повідомлялося про ворожі "прильоти" у Львові, у тому числі у центрі міста, є поранені.
