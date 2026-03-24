Графіки відключень електроенергії
Атака рф триває - після Львова вибухи в Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці. У РНБО кажуть, росіяни накопичували ресурси для довготривалого удару

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

В низці західних областей та Вінниці пролунали вибухи на тлі атаки рф і роботи ППО. Влада закликає залишатися в укриттях та не публікувати фото.

Про вибухи на тлі атаки рф дронами окрім Львова повідомили в Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці, пише УНН з посиланням на представників влади.

Про вибухи на тлі атаки рф дронами окрім Львова повідомили в Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці, пише УНН з посиланням на представників влади.

Деталі

"Працює ППО", - повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram. 

Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи.

"У Вінниці пролунав вибух. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Просимо не публікуйте фото чи відео з місця події. Будь-яка зайва інформація може бути використана ворогом", - зазначив мер Вінниці Сергій Моргунов у Telegram.

"У Тернополі вибух! Залишайтесь в укриттях!", - повідомив також голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"В Тернополі працює ППО. Критично важливо – перебувайте в укритті. Не публікуйте відео!" - додав мер міста Сергій Надал.

За пів години до цього Пастух повідомляв про повітряну тривогу в області, і що "працює ППО, фіксується збиття ворожих об'єктів".

росіяни тривалий час накопичували ресурси для довготривалої атаки, причому цілями свідомо обирають цивільну інфраструктуру у різних містах. Львів, Дніпро, Івано-Франківськ, Вінниця та інші - тримайтесь

- наголосив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

росія для масованої атаки обрала стратегію розтягнутого у часі удару - "Флеш" розкрив тактику рф24.03.26, 12:23 • 3414 переглядiв

Перед цим повідомлялося про ворожі "прильоти" у Львові, у тому числі у центрі міста, є поранені.

росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО - ОВА24.03.26, 16:35 • 1738 переглядiв

