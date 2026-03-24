росія для масованої атаки обрала стратегію розтягнутого у часі удару - "Флеш" розкрив тактику рф
Київ • УНН
Ворог змінив тактику на удари розтягнуті в часі для прориву ППО. Радник Міноборони прогнозує появу ракет після нічного обстрілу 34 ракетами та дронами.
росія використала лише до 40% підготовлених ракет та дронів для нової атаки, ворог змінив тактику на розтягнутий у часі удар, повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у соцмережах у вівторок, пише УНН.
Наразі, на мою думку, противник витратив до 40% засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети. Наш противник постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати нашу повітряну оборону. Зараз обрано стратегію удару, розтягнутого в часі
Його заява прозвучала після масованої атаки рф у ніч на 24 березня, під час якої ворог випустив 34 ракети і понад 390 дронів.
А незадовго до опівдня у ПС ЗСУ повідомили про "велику кількість БпЛА на Сумщині, півночі Чернігівщини, півночі Полтавщини, півночі Херсонщини, півдні та сході Миколаївщини", і про загрозу БпЛА для Києва у тому числі.