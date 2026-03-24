Россия для массированной атаки выбрала стратегию растянутого во времени удара – «Флеш» раскрыл тактику РФ

Россия использовала лишь до 40% подготовленных ракет и дронов для новой атаки, враг изменил тактику на растянутый во времени удар, сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в соцсетях во вторник, пишет УНН.

Сейчас, по моему мнению, противник потратил до 40% средств поражения, подготовленных к атаке. Атака на Украину продолжается. Предполагаю, что сегодня мы увидим еще и ракеты. Наш противник постоянно меняет тактику массированных ударов, пытаясь найти уязвимые места и прорвать нашу воздушную оборону. Сейчас выбрана стратегия удара, растянутого во времени