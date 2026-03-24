Россия для массированной атаки выбрала стратегию растянутого во времени удара – «Флеш» раскрыл тактику РФ
Киев • УНН
Враг изменил тактику на удары, растянутые во времени, для прорыва ПВО. Советник Минобороны прогнозирует появление ракет после ночного обстрела 34 ракетами и дронами.
Россия использовала лишь до 40% подготовленных ракет и дронов для новой атаки, враг изменил тактику на растянутый во времени удар, сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в соцсетях во вторник, пишет УНН.
Сейчас, по моему мнению, противник потратил до 40% средств поражения, подготовленных к атаке. Атака на Украину продолжается. Предполагаю, что сегодня мы увидим еще и ракеты. Наш противник постоянно меняет тактику массированных ударов, пытаясь найти уязвимые места и прорвать нашу воздушную оборону. Сейчас выбрана стратегия удара, растянутого во времени
Его заявление прозвучало после массированной атаки РФ в ночь на 24 марта, во время которой враг выпустил 34 ракеты и более 390 дронов.
25 из 34 ракет и 365 из 392 дронов обезвредили во время массированной атаки рф
А незадолго до полудня в ВС ВСУ сообщили о "большом количестве БПЛА в Сумской области, на севере Черниговской области, на севере Полтавской области, на севере Херсонской области, на юге и востоке Николаевской области", и об угрозе БПЛА для Киева в том числе.