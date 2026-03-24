25 из 34 ракет и 365 из 392 дронов обезвредили во время массированной атаки рф

россия ночью ударила по Украине 34 ракетами, в том числе 7 баллистическими, и 392 дронами, сбито или подавлено 25 ракет и 365 беспилотников, информация по трем ракетам уточняется, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 марта (с 18:00 23 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников различных типов: 18 крылатых ракет Х-101; 5 крылатых ракет Искандер-К; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 365 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксированы попадания 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях. Информация по трем вражеским ракетам уточняется