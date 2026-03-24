23 марта, 19:55 • 14859 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 35973 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 30965 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 31466 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 29692 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 19208 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 38146 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41780 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 33978 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 56824 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
25 из 34 ракет и 365 из 392 дронов обезвредили во время массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

россия выпустила по Украине 34 ракеты и 392 беспилотника различных типов. Силы ПВО уничтожили 390 целей, зафиксированы попадания на 22 локациях по стране.

россия ночью ударила по Украине 34 ракетами, в том числе 7 баллистическими, и 392 дронами, сбито или подавлено 25 ракет и 365 беспилотников, информация по трем ракетам уточняется, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 марта (с 18:00 23 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

  • 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Курская обл., рф, ВОТ Донецкой обл.);
    • 18 крылатых ракет Х-101 (район пуска – из воздушного пространства над Каспийским морем);
      • 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Брянская обл., рф);
        • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район пуска – Курская обл., рф, ВОТ Донецкой обл.);
          • 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, ВОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников различных типов: 18 крылатых ракет Х-101; 5 крылатых ракет Искандер-К; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 365 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксированы попадания 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях. Информация по трем вражеским ракетам уточняется

            - сообщили в ВС ВСУ.

            Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

            В Полтавской области в результате ночной атаки есть погибшие и более десяти раненых24.03.26, 07:40 • 4020 просмотров

            Юлия Шрамко

            ОбществоВойна в Украине
            Энергетика
            Воздушная тревога
            Война в Украине
            Отключение света
            Электроэнергия
            Х-69
            Х-101
            Брянская область
            Курск
            Курская область
            Донецкая область
            Военно-воздушные силы Украины
            Ракетная система С-400
            Шахед-136
            Кх-59
            9К720 Искандер
            Крым
            Украина