25 из 34 ракет и 365 из 392 дронов обезвредили во время массированной атаки рф
Киев • УНН
россия выпустила по Украине 34 ракеты и 392 беспилотника различных типов. Силы ПВО уничтожили 390 целей, зафиксированы попадания на 22 локациях по стране.
россия ночью ударила по Украине 34 ракетами, в том числе 7 баллистическими, и 392 дронами, сбито или подавлено 25 ракет и 365 беспилотников, информация по трем ракетам уточняется, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 марта (с 18:00 23 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 426 средств воздушного нападения:
- 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Курская обл., рф, ВОТ Донецкой обл.);
- 18 крылатых ракет Х-101 (район пуска – из воздушного пространства над Каспийским морем);
- 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Брянская обл., рф);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район пуска – Курская обл., рф, ВОТ Донецкой обл.);
- 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, ВОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников различных типов: 18 крылатых ракет Х-101; 5 крылатых ракет Искандер-К; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 365 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксированы попадания 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях. Информация по трем вражеским ракетам уточняется
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
