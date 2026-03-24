В Полтавской области в результате ночной атаки есть погибшие и более десяти раненых
Киев • УНН
В Полтавской общине из-за вражеских ударов погибли два человека и одиннадцать получили ранения. Повреждены жилые дома и здание гостиницы.
В ночь на 24 марта Полтавская область подверглась вражеской атаке. В результате ударов два человека погибли и 11 получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.
Подробности
По информации начальника Полтавской ОВА, по состоянию на 3:25 в Полтавской общине зафиксированы повреждения жилых домов и здания гостиницы.
В результате ударов возникли пожары, на места оперативно прибыли экстренные службы.
Жертвы и пострадавшие
По состоянию на 3:40 сообщалось о двух погибших и семи раненых.
Впоследствии, по состоянию на 4:00, количество пострадавших возросло до одиннадцати человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
На местах продолжают работать спасатели, медики и другие профильные службы.
Специалисты ликвидируют последствия атаки, уточняют масштабы разрушений и состояние пострадавших.
