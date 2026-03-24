У Полтавській області внаслідок нічної атаки є загиблі та понад десять поранених

У ніч на 24 березня Полтавська область зазнала ворожої атаки. Внаслідок ударів двоє людей загинуло і 11 отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич, пише УНН.

Деталі

За інформацією начальника Полтавської ОВА, станом на 3:25 у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю.

Внаслідок ударів виникли пожежі, на місця оперативно прибули екстрені служби.

Жертви та постраждалі

Станом на 3:40 повідомлялося про двох загиблих і сімох поранених.

Згодом, станом на 4:00, кількість постраждалих зросла до одинадцяти осіб. Усім їм надається необхідна медична допомога.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та інші профільні служби.

Фахівці ліквідовують наслідки атаки, уточнюють масштаби руйнувань і стан постраждалих.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару по багатоповерхівці є загиблий