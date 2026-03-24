У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару по багатоповерхівці є загиблий

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки, під час якої зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок. Відомо про загиблого та поранених. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

За даними очільника Запорізької ОВА, одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Усім постраждалим надається медична допомога.

Раніше повідомлялося про меншу кількість постраждалих, однак дані уточнюються.

Руйнування в місті

Внаслідок масованого комбінованого удару дронами та ракетами пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних і два приватні будинки.

Також зазнали пошкоджень магазин, нежитлові будівлі та об’єкт промислової інфраструктури. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та волонтери.

Влада продовжує ліквідацію наслідків атаки та уточнює масштаби руйнувань.

