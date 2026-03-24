У Запоріжжі дрон влучив у багатоповерхівку є поранений і пожежі

У Запоріжжі зафіксовано влучання російського безпілотника у багатоквартирний будинок. Місто продовжує перебувати під атакою. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

За даними очільника Запорізької ОВА, внаслідок удару пошкоджено житловий будинок та інші об’єкти.

Попередньо відомо про одну поранену людину. Також повідомляється про пожежі та руйнування.

Окрім житлового сектору, пошкоджено торговий об’єкт. Кількість уражених об’єктів уточнюється.

Обласний центр залишається під атакою російських безпілотників.

Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки.

