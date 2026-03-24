В Запорожье дрон попал в многоэтажку, есть раненый и пожары
Киев • УНН
В Запорожье беспилотник повредил жилой дом и торговый объект. Предварительно известно об одном раненом и возникновении пожаров в городе.
В Запорожье зафиксировано попадание российского беспилотника в многоквартирный дом. Город продолжает находиться под атакой. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Подробности
По данным главы Запорожской ОВА, в результате удара поврежден жилой дом и другие объекты.
Предварительно известно об одном раненом человеке. Также сообщается о пожарах и разрушениях.
Помимо жилого сектора, поврежден торговый объект. Количество пораженных объектов уточняется.
Областной центр остается под атакой российских беспилотников.
Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
