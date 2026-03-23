россия ударила по остановке в Одесском районе, пострадали два человека - ОВА
Киев • УНН
Армия рф дроном попала в автобусную остановку в Одесском районе. К сожалению, пострадали два человека: 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Вечером российская армия в очередной раз нанесла массированный удар беспилотниками по мирной Одесской области. Один из дронов попал в автобусную остановку в Одесском районе. К сожалению, пострадали два человека: 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь
Кипер также сообщил, что в результате атаки повреждения получили также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. На местах происшествий работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.
