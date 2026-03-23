росіяни готують масований удар, реагуйте на сигнали тривоги - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали тривоги, адже є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну - сказав Зеленський.

Нагадаємо

В УЗ закликали зберігати спокій на тлі повідомлень про можливу атаку на вокзал. Компанія продовжує роботу попри статус об'єкта як постійної мішені рф.