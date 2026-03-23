росіяни готують масований удар, реагуйте на сигнали тривоги - Зеленський
Київ • УНН
Президент повідомив про дані розвідки щодо можливої масштабної атаки ворога. ППО отримала відповідні розпорядження для захисту українців та держави.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали тривоги, адже є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну
В УЗ закликали зберігати спокій на тлі повідомлень про можливу атаку на вокзал. Компанія продовжує роботу попри статус об'єкта як постійної мішені рф.