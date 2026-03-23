Зберігаємо спокій, продовжуємо рух - в УЗ відповіли про ймовірний удар рф по вокзалу в Києві
Київ • УНН
В УЗ закликали зберігати спокій на тлі повідомлень про можливу атаку на вокзал. Компанія продовжує роботу попри статус об'єкта як постійної мішені рф.
Укрзалізниця, коментуючи інформацію щодо ймовірного удару рф по Київському вокзалу, заявила, що вже 1489 день вокзал є мішенню, додавши, що УЗ продовжує рух, передає УНН.
"1489-й день повномасштабної війни, коли Київський вокзал був ключовою мішенню. Зберігаємо спокій та концентрацію. Продовжуємо рух", - написали в УЗ.
Telegram-канали стверджують, що росія хоче вдарити по головному залізничному вокзалу Києва.
російська збройна атака вкотре зачепила українську залізницю. Під час евакуації пасажирів на Одеській залізниці загинула одна з провідниць. Крім того, один з пасажирів отримав травми середньої тяжкості.