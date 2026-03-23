Зберігаємо спокій, продовжуємо рух - в УЗ відповіли про ймовірний удар рф по вокзалу в Києві

Укрзалізниця, коментуючи інформацію щодо ймовірного удару рф по Київському вокзалу, заявила, що вже 1489 день вокзал є мішенню, додавши, що УЗ продовжує рух, передає УНН.

"1489-й день повномасштабної війни, коли Київський вокзал був ключовою мішенню. Зберігаємо спокій та концентрацію. Продовжуємо рух", - написали в УЗ.

Telegram-канали стверджують, що росія хоче вдарити по головному залізничному вокзалу Києва.

російська збройна атака вкотре зачепила українську залізницю. Під час евакуації пасажирів на Одеській залізниці загинула одна з провідниць. Крім того, один з пасажирів отримав травми середньої тяжкості.