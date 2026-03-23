17:52 • 4130 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
16:59 • 10395 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
16:01 • 11877 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
15:57 • 12217 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
14:34 • 12148 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 22428 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40310 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32407 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55236 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 50868 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Сохраняем спокойствие, продолжаем движение - в УЗ ответили о вероятном ударе рф по вокзалу в Киеве

Киев • УНН

 • 404 просмотра

В УЗ призвали сохранять спокойствие на фоне сообщений о возможной атаке на вокзал. Компания продолжает работу, несмотря на статус объекта как постоянной мишени рф.

Сохраняем спокойствие, продолжаем движение - в УЗ ответили о вероятном ударе рф по вокзалу в Киеве

Укрзалізниця, комментируя информацию о возможном ударе РФ по Киевскому вокзалу, заявила, что уже 1489 день вокзал является мишенью, добавив, что УЗ продолжает движение, передает УНН.

Детали

"1489-й день полномасштабной войны, когда Киевский вокзал был ключевой мишенью. Сохраняем спокойствие и концентрацию. Продолжаем движение", - написали в УЗ.

Контекст

Telegram-каналы утверждают, что Россия хочет ударить по главному железнодорожному вокзалу Киева.

Напомним

российская вооруженная атака в очередной раз затронула украинскую железную дорогу. Во время эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге погибла одна из проводниц. Кроме того, один из пассажиров получил травмы средней тяжести.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Украинская железная дорога
Киев