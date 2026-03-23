Сохраняем спокойствие, продолжаем движение - в УЗ ответили о вероятном ударе рф по вокзалу в Киеве
Киев • УНН
В УЗ призвали сохранять спокойствие на фоне сообщений о возможной атаке на вокзал. Компания продолжает работу, несмотря на статус объекта как постоянной мишени рф.
Укрзалізниця, комментируя информацию о возможном ударе РФ по Киевскому вокзалу, заявила, что уже 1489 день вокзал является мишенью, добавив, что УЗ продолжает движение, передает УНН.
"1489-й день полномасштабной войны, когда Киевский вокзал был ключевой мишенью. Сохраняем спокойствие и концентрацию. Продолжаем движение", - написали в УЗ.
Telegram-каналы утверждают, что Россия хочет ударить по главному железнодорожному вокзалу Киева.
российская вооруженная атака в очередной раз затронула украинскую железную дорогу. Во время эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге погибла одна из проводниц. Кроме того, один из пассажиров получил травмы средней тяжести.