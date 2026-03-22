Атака рф 22 березня - провідниця загинула під час евакуації на Одеській залізниці

російська збройна атака вкотре зачепила українську залізницю. Під час евакуації пасажирів на Одеській залізниці загинула одна з провідниць. Крім того, один з пасажирів отримав травми середньої тяжкості. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необережності. На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно травмовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів

За попередніми даними, наразі триває розслідування щодо нещасного випадку.

Наші спеціалісти вже на місці. Пильнуємо за станом потерпілого, підтримаємо і його, і, звичайно ж, близьких нашої колеги-залізничниці