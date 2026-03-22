Атака рф 22 березня - провідниця загинула під час евакуації на Одеській залізниці
Київ • УНН
На Одеській залізниці під час евакуації через дронову загрозу поїзд на смерть збив провідницю. Також один пасажир отримав травми середньої тяжкості.
російська збройна атака вкотре зачепила українську залізницю. Під час евакуації пасажирів на Одеській залізниці загинула одна з провідниць. Крім того, один з пасажирів отримав травми середньої тяжкості. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необережності. На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно травмовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів
За попередніми даними, наразі триває розслідування щодо нещасного випадку.
Наші спеціалісти вже на місці. Пильнуємо за станом потерпілого, підтримаємо і його, і, звичайно ж, близьких нашої колеги-залізничниці
Нагадаємо
Сили ППО збили 127 ворожих безпілотників різних типів під час нічної атаки 22 березня. При цьому було зафіксовано вісім влучань та падіння уламків у чотирнадцяти місцях.