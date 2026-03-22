росія випустила по Україні 139 БПЛА у ніч на 22 березня
Київ • УНН
Сили ППО збили 127 ворожих безпілотників різних типів під час нічної атаки. Зафіксовано вісім влучань та падіння уламків у чотирнадцяти місцях.
У ніч на 22 березня російські війська атакували Україну 139 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 127 із них, однак зафіксовано й влучання. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У ніч на 22 березня (з 18:00 21 березня) противник атакував 139 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них - "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Втім, є влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби 21 березня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб.