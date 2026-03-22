Ексклюзив
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Сили ППО збили 127 ворожих безпілотників різних типів під час нічної атаки. Зафіксовано вісім влучань та падіння уламків у чотирнадцяти місцях.

росія випустила по Україні 139 БПЛА у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня російські війська атакували Україну 139 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 127 із них, однак зафіксовано й влучання. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У ніч на 22 березня (з 18:00 21 березня) противник атакував 139 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них - "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України

- йдеться у дописі.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Втім, є влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Впродовж минулої доби 21 березня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб.

