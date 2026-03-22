россия выпустила по Украине 139 БПЛА в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта российские войска атаковали Украину 139 ударными беспилотниками различных типов. Силы обороны сбили или подавили 127 из них, однако зафиксированы и попадания. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

В ночь на 22 марта (с 18:00 21 марта) противник атаковал 139 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 80 из них - "шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Впрочем, есть попадания 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

За прошедшие сутки 21 марта на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес 79 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб.