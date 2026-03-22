россия выпустила по Украине 139 БПЛА в ночь на 22 марта

$43.9650.50
ukenru
02:48 • 13790 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 37299 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 54277 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 53092 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 71709 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 96092 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 48938 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 45187 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 36784 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 56621 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.8м/с
58%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты на Херсонщине навязывают детям фейковую историю "Новороссии" - ЦПД21 марта, 23:03 • 9220 просмотра
Еврокомиссия призывает страны ЕС не медлить с наполнением газохранилищ из-за войны в Иране - FT21 марта, 23:39 • 6440 просмотра
Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до завершения войны в Иране - Politico22 марта, 00:14 • 7284 просмотра
Ночная атака на Киевщину: повреждены здания на территории трех предприятий и частные дома22 марта, 00:52 • 7850 просмотра
Оккупанты на Херсонщине заставляют родителей платить за несуществующие школьные обеды - ЦНС22 марта, 01:35 • 10022 просмотра
публикации
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 29781 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 29664 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 54439 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Петер Сийярто
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 16315 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 21274 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 21309 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 25237 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 23221 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Financial Times
Шахед-136

россия выпустила по Украине 139 БПЛА в ночь на 22 марта

Киев • УНН

 • 1688 просмотра

Силы ПВО сбили 127 вражеских беспилотников различных типов во время ночной атаки. Зафиксировано восемь попаданий и падение обломков в четырнадцати местах.

В ночь на 22 марта российские войска атаковали Украину 139 ударными беспилотниками различных типов. Силы обороны сбили или подавили 127 из них, однако зафиксированы и попадания. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Подробности

В ночь на 22 марта (с 18:00 21 марта) противник атаковал 139 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 80 из них - "шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Впрочем, есть попадания 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним

За прошедшие сутки 21 марта на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес 79 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб.

Алла Киосак

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина