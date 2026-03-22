Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Майже 150 зіткнень на фронті сталось за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 5252 перегляди

За добу зафіксовано 148 боїв, ворог випустив 8379 дронів-камікадзе та 265 авіабомб. Сили оборони ліквідували 940 окупантів та знищили 30 артсистем.

Майже 150 зіткнень на фронті сталось за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби 21 березня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також ворог застосував 8379 дронів–камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 73 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Іванівка, Підгаврилівка, Покровське; а також Терсянка, Нове Поле, Самійлівка, Гуляйпільське, Рівне, Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса, Веселянка, Покровське, Оріхове у Запорізькій області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БПЛА противника.

На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 124 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 14 – із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням семи КАБ. Впродовж доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в районі Середнього та у бік населених пунктів Лиман, Ставки й Діброва.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах Тернового, Злагоди та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне.

На Оріхівському напрямку українські захисники успішно відбили одну ворожу атаку в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу атаку в бік українських оборонців.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також ворог втратив три танки, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 1885 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо

Агенти партизанського руху "АТЕШ" викрили мережу складів боєкомплекту російської армії на окупованому Донбасі. Частину складів уже знищено, решта об'єктів під загрозою ліквідації.

Євген Устименко

