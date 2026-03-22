Почти 150 столкновений на фронте произошло за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки 21 марта на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес 79 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также враг применил 8379 дронов-камикадзе и совершил 3587 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 73 – из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Великомихайловка, Ивановка, Подгавриловка, Покровское; а также Терсянка, Новое Поле, Самойловка, Гуляйпольское, Ровное, Воздвижевка, Заливное, Копани, Широкое, Чаривное, Верхняя Терса, Веселянка, Покровское, Орехово в Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники, один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 124 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 14 – с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением семи КАБ. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Старица, Охримовка и Синельниково.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Глушковка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз, пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районе Среднего и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Яблоновка, Софиевка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Степановки, Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Кучеров Яр, Белицкое, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Тернового, Злагоды и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Зеленое, Чаривное, Мирное.

На Ореховском направлении украинские защитники успешно отбили одну вражескую атаку в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении противник совершил одну неудачную атаку в сторону украинских защитников.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек. Также враг потерял три танка, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 1885 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.

Агенты партизанского движения "АТЕШ" разоблачили сеть складов боекомплекта российской армии на оккупированном Донбассе. Часть складов уже уничтожена, остальные объекты под угрозой ликвидации.