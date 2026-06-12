Смерть раненого военного в столичной больнице: проверка медучреждения выявила нарушения, проводится судмедэкспертиза
Киев • УНН
Комиссия КГГА выявила нарушения в больнице скорой помощи после смерти бойца Сергея Кузнецова. В учреждении готовят кадровые и управленческие решения.
В КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" завершается проверка на фоне сообщений о смерти раненого бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова. Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, в медучреждении выявили ряд нарушений, будут приняты соответствующие управленческие и кадровые решения, передает УНН.
Детали
Комиссия Департамента здравоохранения КГГА завершает комплексную проверку деятельности КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи", в соответствии с требованиями действующего законодательства и установленных процедур.
Во время проверки комиссия выявила ряд нарушений. Сейчас продолжается процедура получения и анализа официальных объяснений директора учреждения Виктора Дороша. После завершения проверки будут приняты соответствующие управленческие и кадровые решения
Также в Департаменте информируют, что проводится судебно-медицинская экспертиза по факту смерти раненого военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова. Выводы экспертизы должны установить непосредственные причины смерти военнослужащего.
Кроме того, Департамент здравоохранения проведет проверку всех коммунальных учреждений здравоохранения столицы относительно качества, полноты и своевременности оказания медицинской помощи военнослужащим и ветеранам.
В Департаменте подчеркивают, что обеспечение надлежащего уровня медицинской помощи Защитникам и Защитницам Украины является безусловным приоритетом для городской системы здравоохранения.
Контекст
Ранее активисты сообщали, что из-за "врачебной халатности" в Киевской городской клинической больнице скорой медпомощи "после относительно легкого ранения осколками" умер военный 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов.