ООН зафиксировала рекордное количество жертв среди гражданских в Украине в мае 2026 года

В мае 2026 года в Украине погибло и получило ранения больше гражданских лиц, чем в любом другом месяце за последние четыре года. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) в своем ежемесячном докладе об ущербе, нанесенном гражданским лицам, информирует УНН.

ММПЧУ подтвердила, что в результате насилия, связанного с конфликтом, в Украине в мае погибли по меньшей мере 274 гражданских лица и 1 763 получили ранения.

Общее количество жертв среди гражданских лиц в мае превысило 2 000 человек, и этот месяц стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских лиц с апреля 2022 года. Интенсификация боевых действий и все более частое применение мощного оружия в городских районах привели к большому количеству погибших и раненых гражданских лиц по всей стране

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Указывается, что в предыдущие годы количество жертв весной и летом стабильно росло из месяца в месяц. Показатели 2026 года на данный момент повторяют эту тенденцию, но на значительно более высоком уровне, чем в предыдущие годы.

Основной причиной высокого количества жертв в мае стало применение российской федерацией мощного оружия в городских районах. Атаки с применением ракет и авиабомб в городских районах неоднократно приводили к гибели и ранению десятков гражданских лиц