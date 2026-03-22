Атака рф 22 марта - проводница погибла во время эвакуации на Одесской железной дороге

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

На Одесской железной дороге во время эвакуации из-за дроновой угрозы поезд насмерть сбил проводницу. Также один пассажир получил травмы средней тяжести.

российская вооруженная атака в очередной раз затронула украинскую железную дорогу. Во время эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге погибла одна из проводниц. Кроме того, один из пассажиров получил травмы средней тяжести. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Подробности

Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизни, но в то же время может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности. К сожалению, сегодня имеем и крайне досадный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров смертельно травмирована проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров

 - говорится в сообщении.

По предварительным данным, сейчас продолжается расследование несчастного случая.

Наши специалисты уже на месте. Следим за состоянием пострадавшего, поддержим и его, и, конечно же, близких нашей коллеги-железнодорожницы

- говорится в сообщении.

Напомним

Силы ПВО сбили 127 вражеских беспилотников различных типов во время ночной атаки 22 марта. При этом было зафиксировано восемь попаданий и падение обломков в четырнадцати местах.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Украинская железная дорога
Украина
Одесса