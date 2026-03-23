россияне готовят массированный удар, реагируйте на сигналы тревоги - Зеленский
Киев • УНН
Президент сообщил о данных разведки относительно возможной масштабной атаки врага. ПВО получила соответствующие распоряжения для защиты украинцев и государства.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы тревоги, ведь есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину
В УЗ призвали сохранять спокойствие на фоне сообщений о возможной атаке на вокзал. Компания продолжает работу, несмотря на статус объекта как постоянной мишени рф.