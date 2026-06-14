Украина и Иран завели Путина и Трампа в «тупик» на поле боя — СМИ
Киев • УНН
Украина и Иран завели военные планы РФ и США в тупик. Теперь Путин и Трамп пытаются добиться капитуляции оппонентов через переговоры.
Украина и Иран продемонстрировали способность оказывать сопротивление более сильным соперникам, что повлияло на ход конфликтов с участием россии и США. Об этом говорится в материале The New York Times, где анализируются война россии против Украины и противостояние между США и Ираном, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин столкнулись с ситуацией, когда военные кампании не позволили достичь поставленных целей.
Президент Трамп и его российский коллега владимир путин сопротивляются идее о том, что якобы более слабые государства завели их в тупик, а оба лидера полагаются на переговоры, чтобы добиться капитуляции, которой им не удалось достичь в битве. Иран и Украина решительно противостояли этому менталитету "сильный — прав"
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Как пишет издание, неповиновение Украины и Ирана "отражает реальность двух войн в стагнации, где глубокое отсутствие доверия тормозит прогресс".
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