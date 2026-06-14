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Украина и Иран завели Путина и Трампа в «тупик» на поле боя — СМИ

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Украина и Иран завели военные планы РФ и США в тупик. Теперь Путин и Трамп пытаются добиться капитуляции оппонентов через переговоры.

Украина и Иран завели Путина и Трампа в «тупик» на поле боя — СМИ

Украина и Иран продемонстрировали способность оказывать сопротивление более сильным соперникам, что повлияло на ход конфликтов с участием россии и США. Об этом говорится в материале The New York Times, где анализируются война россии против Украины и противостояние между США и Ираном, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин столкнулись с ситуацией, когда военные кампании не позволили достичь поставленных целей. 

Президент Трамп и его российский коллега владимир путин сопротивляются идее о том, что якобы более слабые государства завели их в тупик, а оба лидера полагаются на переговоры, чтобы добиться капитуляции, которой им не удалось достичь в битве. Иран и Украина решительно противостояли этому менталитету "сильный — прав"

– пишет издание.

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Как пишет издание,  неповиновение Украины и Ирана "отражает реальность двух войн в стагнации, где глубокое отсутствие доверия тормозит прогресс".

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Алла Киосак

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