В Иране заявили, что израильский удар по Бейруту может подорвать переговоры с США о прекращении войны
Киев • УНН
Мохаммад-Багер Галибаф считает, что израильский удар по Бейруту подрывает обязательства США. Иран настаивает на включении Ливана в мирное соглашение.
Спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф предполагает, что новый израильский удар по Бейруту может подорвать переговоры с США о прекращении войны, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Галибаф предполагает, что США и Израиль пытаются играть в «игру в плохого и хорошего полицейского», которая «устарела», а также полагает, что американские обязательства в ходе мирных переговоров подрываются такими ударами.
Галибаф написал: «Вторжение сионистов в Дахию в очередной раз показало, что у Америки либо нет воли к выполнению своих обязательств, либо нет возможности это сделать.
Давая режиму зеленый свет, вы не добьетесь уступок. Игра в «плохого полицейского» и «хорошего полицейского» устарела.
Если у вас нет воли и возможности выполнить свои обязательства, говорить о продолжении пути невозможно».
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Издание отмечает, что в последние дни появились сообщения о том, что США пытались исключить Ливан из соглашения о прекращении войны с Ираном, но иранские лидеры настаивают на его включении, чтобы остановить израильские атаки на «Хезболлу», воинственную иранскую марионетку в стране.
Заместитель командующего Объединенным военным командованием Ирана также отреагировал на израильские атаки, как сообщают иранские государственные СМИ, утверждающие, что «преступления» Израиля не останутся безнаказанными.
Как сообщил корреспондент Axios, Израиль уведомил американских военных в регионе незадолго до начала атаки на пригород Бейрута.
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